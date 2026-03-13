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Cinco aviones de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de EE. UU. impactados en un ataque iraní sobre Arabia Saudí [EN]

Dañados en tierra en la base aérea Prince Sultan en Arabia Saudí.

| etiquetas: irán , eeuu , israel
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
cocolisto #3 cocolisto
La arrogancia va a llevar a los eeuu al desastre. Se acabó la impunidad. Asesinaron a miles porque es lo único que saben hacer, pero como dijo Unamuno a los fascistas, "vencereis pero no convenceréis. Y por lo que estamos viendo, ni eso.
10 K 152
frankiegth #6 frankiegth *
#3. '...Suiza rechaza el sobrevuelo militar de Estados Unidos...'
'...Suiza ha rechazado dos solicitudes de sobrevuelo del ejército de Estados Unidos. El Consejo Federal aún está examinando si el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán califica como una guerra según la ley de neutralidad...'
www.meneame.net/story/suiza-rechaza-sobrevuelo-militar-estados-unidos-

Lo que viene a confirmar lo que planteas, junto a España, Italia y reticencias de bastantes más paises a colaborar en una guerra ilegal y criminal.
3 K 57
azathothruna #1 azathothruna *
Te pido azathoth, que siga esta carniceria a zionistas y gringos cruzados.
Y de yapa, que le hagan un kennedy al zanahorio, o que anuncie levas.
5 K 73
Herumel #5 Herumel
#1 No, no quites a Zanahorio, que es maravilloso para la caída....
2 K 39
azathothruna #7 azathothruna
#5 Si se muere, hay lucha por la sucesion, o sea tbm guerra civil
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Herumel #8 Herumel
#7 O genera un efecto aglutinamiento por verse todos amenazados. Creo que por el momento nos va bien, ha metido LA PATA, la misma que Japón con Pearl Harbour, y si viene otro y lo aglutina, nadie te asegura que el que llegue sea tan tonto.
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azathothruna #9 azathothruna
#8 No si le hacen un kennedy.
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#2 Robe7064
Parece que mientras los iraníes ayudan a los rusos van tomando nota de todo lo que Ucrania hace bien contra una fuerza superior.
1 K 29
azathothruna #4 azathothruna
#2 Los rusos deberian copiarse de iran.
Pero con sus tacticas de carga huna, parece que solo se copian de los gringos, :shit: :wall:
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DDJ #10 DDJ
Trump debe de ser entregado a una corte penal internacional y que en un juicio justo lo condenen a muerte
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menéame