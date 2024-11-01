edición general
Cientos de combatientes kurdos lanzan una ofensiva terrestre en Irán [EN]

Las fuerzas kurdas que operan a lo largo de la frontera Irán-Irak son consideradas uno de los grupos armados de oposición más destacados que se enfrentan al régimen en Teherán.

#2 giputxilandes
No pierden una oportunidad los Kurdos de demostrar que son puros peones del imperialismo yankee, y que como tales las sacrificarán a la primera ocasión beneficiosa, como en Siria.
13
#4 Dav3n
#2 Es que a ellos también les prometieron un territorio... un día de estos... Ya tal...
0
#5 IkkiFenix
#2 La verdad es que no entiendo a esta gente, les acaban de dejar tirados en Siria.
6
#7 Toponotomalasuerte
#5 es como el pp y la derecha casposa de España. Unos viven muy bien, y el resto de estúpidos hacen lo que les mandan por fanatismo y tener el cerebro lavado.
0
#14 Alfon_Dc
#5
Es que igual no han ido, o igual no son Kurdos pero quieren hacerlos pasar por ello.
0
#16 solojavi
#2 Y en la primera guerra de Irak. En cuanto los yankees se cansaron del tema los abandonaron y dejaron que sadam los masacrara a placer.
0
#12 Alfon_Dc
De momento, es una noticia que solo solo se da en medios Israelís.. puede ser parte de la propaganda o no, pero habrá que ver qué hay de cierto.
2
#15 Dav3n
#12 Si, las informaciones sin contradictorias, por ahora no está claro.
0
#9 wata
Pongo lo que he puesto en la noticia sobre Azerbaiyán.
Son carne de cañón para ver cómo se comporta el ejército iraní en tierra.
1
#13 EldelaPepi
#9
Estoy de acuerdo en eso.
0
#6 efectogamonal
Una ofensiva terrestre en Irán suena a suicidio, porque por lo visto deben de estar blindados hasta los dientes {0x1f525}
0
#1 manbobi
Loa Kurdos debería controlar su territorio, en Irán, Irak, Siria y Turquía.
0
#3 Robe7064
#1 ¿Por qué?
0
#8 manbobi
#3 Por ser un pueblo con su cultura, historia, idioma pero sin territorio, a pesar de lo prometido un siglo atrás.
0
#11 Robe7064
#8 Todos los pueblos tienen cultura e historia, más de 7000 también tienen idiomas propios y solo hay unos 200 países. ¿Lo dices para todos ellos o los kurdos son especiales por algún motivo?
2
#10 traviesvs_maximvs
Pobres diablos, van a ser usados como calcetin de pajas por el anglosionismo. Otra vez.
0

