10
meneos
39
clics
Cientos de combatientes kurdos lanzan una ofensiva terrestre en Irán [EN]
Las fuerzas kurdas que operan a lo largo de la frontera Irán-Irak son consideradas uno de los grupos armados de oposición más destacados que se enfrentan al régimen en Teherán.
|
etiquetas
:
kurdos
,
irán
,
irak
9
1
0
K
129
actualidad
16 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
giputxilandes
No pierden una oportunidad los Kurdos de demostrar que son puros peones del imperialismo yankee, y que como tales las sacrificarán a la primera ocasión beneficiosa, como en Siria.
13
K
141
#4
Dav3n
*
#2
Es que a ellos también les prometieron un territorio... un día de estos... Ya tal...
0
K
12
#5
IkkiFenix
#2
La verdad es que no entiendo a esta gente, les acaban de dejar tirados en Siria.
6
K
86
#7
Toponotomalasuerte
#5
es como el pp y la derecha casposa de España. Unos viven muy bien, y el resto de estúpidos hacen lo que les mandan por fanatismo y tener el cerebro lavado.
0
K
11
#14
Alfon_Dc
#5
Es que igual no han ido, o igual no son Kurdos pero quieren hacerlos pasar por ello.
0
K
8
#16
solojavi
#2
Y en la primera guerra de Irak. En cuanto los yankees se cansaron del tema los abandonaron y dejaron que sadam los masacrara a placer.
0
K
9
#12
Alfon_Dc
De momento, es una noticia que solo solo se da en medios Israelís.. puede ser parte de la propaganda o no, pero habrá que ver qué hay de cierto.
2
K
23
#15
Dav3n
#12
Si, las informaciones sin contradictorias, por ahora no está claro.
0
K
12
#9
wata
Pongo lo que he puesto en la noticia sobre Azerbaiyán.
Son carne de cañón para ver cómo se comporta el ejército iraní en tierra.
1
K
19
#13
EldelaPepi
#9
Estoy de acuerdo en eso.
0
K
8
#6
efectogamonal
Una ofensiva terrestre en Irán suena a suicidio, porque por lo visto deben de estar blindados hasta los dientes
0
K
16
#1
manbobi
*
Loa Kurdos debería controlar su territorio, en Irán, Irak, Siria y Turquía.
0
K
13
#3
Robe7064
#1
¿Por qué?
0
K
8
#8
manbobi
#3
Por ser un pueblo con su cultura, historia, idioma pero sin territorio, a pesar de lo prometido un siglo atrás.
0
K
13
#11
Robe7064
#8
Todos los pueblos tienen cultura e historia, más de 7000 también tienen idiomas propios y solo hay unos 200 países. ¿Lo dices para todos ellos o los kurdos son especiales por algún motivo?
2
K
23
#10
traviesvs_maximvs
Pobres diablos, van a ser usados como calcetin de pajas por el anglosionismo. Otra vez.
0
K
10
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
