Científicos descubren que el tiempo va más rapidico en Marte que en la Tierra [ENG]

Gracias a la teoría de la relatividad general de Einstein, el tiempo va 477 millonésimas de segundo más rápido en Marte que en la Tierra. Esto se explica por la gravedad 5 veces menor en Marte así como su mayor excentricidad. Esto puede tener consecuencias en las futuribles telecomunicaciones entre Marte y la Tierra.

11 comentarios
Pertinax #2 Pertinax
Científicos maños se entiende.
5
#3 Danae... *
¡Grandes estos científicos maños...!

El tiempo va más rapidico allí porque los marcianos
hacen girar el planeta bailando jotas a toda velocidad.


#2 Sal de mi mente ahora mismo ;P
5
winstonsmithh #6 winstonsmithh
#2 cientificicos
0
Don_Pixote #7 Don_Pixote
#2 el jefe del departamento:  media
2
#4 alkalin *
¿la noticia?

Es la ley de la relatividad: conforme más masa tenga el planeta, más lento va el tiempo. Marte tiene menos masa que la tierra -> El tiempo pasa más rápido.

Eso es de primero de Interestellar :troll:
2
vicus. #9 vicus.
Yo creo que el tiempo pasa más rápido en domingo, o eso me parece..
0
#1 migrad *
"Time passes, on average, 477 millionths of a second faster per day on Mars than on Earth thanks to the impact of Albert Einstein's theory of general relativity."

La traducción correcta es: "El tiempo pasa, de media, 477 millonésimas de segundo más rápido por día en Marte que en la Tierra gracias al impacto (efecto?) de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein".
1
jonolulu #5 jonolulu
Científicos descubren que Einstein tenía razón
0
Ed_Hunter #8 Ed_Hunter
#5 científicos descubren que la ciencia tiene razón.
0
#10 potatxa
Que divertido es marte, normal que el tiempo pase mas deprisa
0

menéame