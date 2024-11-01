Científicos descubren que el tiempo va más rapidico en Marte que en la Tierra [ENG]

Gracias a la teoría de la relatividad general de Einstein, el tiempo va 477 millonésimas de segundo más rápido en Marte que en la Tierra. Esto se explica por la gravedad 5 veces menor en Marte así como su mayor excentricidad. Esto puede tener consecuencias en las futuribles telecomunicaciones entre Marte y la Tierra.
| etiquetas: marte , tierra , tiempo , rápido
El tiempo va más rapidico allí porque los marcianos
hacen girar el planeta bailando jotas a toda velocidad.
#2 Sal de mi mente ahora mismo ;P
youtube.com/clip/UgkxCkUScIACHsJWQkFOmtCerU84FYtK66bb?si=9KHb93s87E2Px
Es la ley de la relatividad: conforme más masa tenga el planeta, más lento va el tiempo. Marte tiene menos masa que la tierra -> El tiempo pasa más rápido.
Eso es de primero de Interestellar
La traducción correcta es: "El tiempo pasa, de media, 477 millonésimas de segundo más rápido por día en Marte que en la Tierra gracias al impacto (efecto?) de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein".