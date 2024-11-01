edición general
Científicos aseguran haber creado una vacuna antienvejecimiento que duplica la esperanza de vida

Científicos estadounidenses desarrollaron una nueva vacuna diseñada para combatir "células viejas", informa Immorta Bio, la empresa de biotecnología con sede en Miami para la que trabajan los investigadores. SenoVax, como se ha nombrado a la vacuna, actúa estimulando el sistema inmunitario y eliminando de forma selectiva las células senescentes, responsables de impulsar el envejecimiento, la inflamación y la insuficiencia orgánica, así como de favorecer el crecimiento tumoral.

Esta es la web de la empresa y su vacuna, por si alguien tiene curiosidad

www.immortabio.com/senovax
El combustible que hacía falta para para que la CEOE tenga la justificación para subir la edad de jubilación a los 94 años.
Con menos se han hecho algunos Resident Evil
#3 Estoy contigo, ya va siendo hora de que Umbrella tome el mando.
Con ADN de Jordi Hurtado? :->
La esperanza de vida aumentada te la descuentan al final o puedes contar con ella de inmediato?
No habrá una tal Elisabeth Holmes por ahí entre el equipo directivo, verdad?
No voy a votar bulo, pero menudo bulo xD xD xD
Que no se entere Trump, que no se entere...
