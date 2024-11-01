Científicos aseguran haber creado una vacuna antienvejecimiento que duplica la esperanza de vida

Científicos estadounidenses desarrollaron una nueva vacuna diseñada para combatir "células viejas", informa Immorta Bio, la empresa de biotecnología con sede en Miami para la que trabajan los investigadores. SenoVax, como se ha nombrado a la vacuna, actúa estimulando el sistema inmunitario y eliminando de forma selectiva las células senescentes, responsables de impulsar el envejecimiento, la inflamación y la insuficiencia orgánica, así como de favorecer el crecimiento tumoral.