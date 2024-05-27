Un científico expone en el Congreso que el hombre no modifica el clima: es "muy antropocéntrico" pensarlo

José Antonio Sáenz de Santamaría, director científico del grupo español de materias primas estratégicas y críticas (GEMPE/c), ha criticado "el catastrofismo climático". El hombre no puede cambiar el clima, "es muy antropocéntrico pensar que tenemos esa capacidad" pero no es cierto, ha asegurado este jueves en el Congreso el geólogo José Antonio Sáenz de Santamaría, director científico del GEMPE/c.
Es geólogo... Lo veremos en al guna prospección de aramco, posiblemente. No soy geólogo, pero no soy subnormal y se que el hombre ha cambiado y cambia el clima desde que está en el mundo, no solo con la era industrial.
En otro orden de cosas: este señor es geólogo. Me encanta cuando dicen "un científico", como si un micólogo pudiese dar lecciones sobre el comportamiento de los bosones. La climatología es una disciplina muy transversal y cabe la geología en ella, pero no presupone autoridad por sí misma.
