Un científico expone en el Congreso que el hombre no modifica el clima: es "muy antropocéntrico" pensarlo

José Antonio Sáenz de Santamaría, director científico del grupo español de materias primas estratégicas y críticas (GEMPE/c), ha criticado "el catastrofismo climático". El hombre no puede cambiar el clima, "es muy antropocéntrico pensar que tenemos esa capacidad" pero no es cierto, ha asegurado este jueves en el Congreso el geólogo José Antonio Sáenz de Santamaría, director científico del GEMPE/c.

#1 carlosjpc
Enlace a la intervención
www.youtube.com/watch?v=CnA2M07RlwQ
frg #2 frg
Ya salen los lamebotas a lanzar el mensaje de "aquí no pasa nada".
#3 Toponotomalasuerte
Un cuñado dando opinión? Y que hace con la relación de CO2 ambiental con el aumento de temperaturas, y las predicciones hechas en los 70 que se cumplen proféticamente?

Es geólogo... Lo veremos en al guna prospección de aramco, posiblemente. No soy geólogo, pero no soy subnormal y se que el hombre ha cambiado y cambia el clima desde que está en el mundo, no solo con la era industrial.
PasaPollo #4 PasaPollo *
Huy, de qué me suena su apellido...

En otro orden de cosas: este señor es geólogo. Me encanta cuando dicen "un científico", como si un micólogo pudiese dar lecciones sobre el comportamiento de los bosones. La climatología es una disciplina muy transversal y cabe la geología en ella, pero no presupone autoridad por sí misma.
frg #5 frg
#4 Para mal, entiendo.
#6 NanakiXIII
Cuando las plantas generaron la mayor parte del O2 del mundo, permitiendo la vida animal, fue muy plantocentrico por su parte chulearnos de ello.
Keldon82 #8 Keldon82
"Director científico del grupo español de materias primas estratégicas y críticas". Eso suena a compañias que explotan los recursos naturales y que tienen bastante interés en no cesar con sus actividades contaminantes.
frg #10 frg
#8 No tengo ninguna duda, ni de su vinculación ni del interés del medio que publica.
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo
Ejemplos de afectaciones de la naturaleza por la humanidad: la desaparición del mar de Aral, el agujero en la capa de ozono. La modificación de la órbita de la tierra por la Presa de las Tres Gargantas, la deforestacion del Amazonas...
