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'Chus Mirantes' cobraba nómina como picador en una de sus minas en Asturias

'Chus Mirantes' cobraba nómina como picador en una de sus minas en Asturias

El empresario carbonero, que tiene 61 años, cotizó hasta diciembre con una de las categorías de mayor coeficiente reductor a efectos de jubilación

| etiquetas: mina cerredo , chus mirantes , mina , carbón , coeficiente , jubilación , asturias
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1 comentarios
3 1 0 K 56 actualidad
Andreham #1 Andreham
Es que con lo que arriesga el empresario, normal que tenga esas ayudas a la cotización.
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menéame