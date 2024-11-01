Choque entre peatones, ciclistas y patinetes en Madrid Río: "Algunos se creen que están en el Tour de Francia"

Apenas una hora de paseo basta para ver al menos una decena de ciclistas, adoptando la postura clásica del sprint y recorriendo el camino principal mientras superan ampliamente los 10 kilómetros por hora de limitación. Los fines de semanas es horroroso. Entre las bicis y los patinetes no tienes donde meterte”. Alertan del peligro “para niños y mayores”. Rescatando las batallas ciclistas contra la invasión de vehículos a motor los vecinos aseguran que “en este caso son ellos los coches”.
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Pero los licrosos no, a esos los ves hacer picia tras picia y jamás hay multa.
De los de los patinetes de dos en dos, en dirección contraria, mirando el móvil... Ya mejor no hablar.
Los outlaw de la carretera.
P.D: Estoy aun por ver en un ceda que hay cerca de mi casa al primer ciclista que mire a ver quien viene por la carretera antes de incorporarse
Los outlaw de la sociedad.
A la próxima os pongo el
Luego, limitar la velocidad del carril bici a 10 kmh es un chiste de mal gusto, sencillamente es matar la posibilidad de desplazarte en bici.
Está claro que no se dan cuenta y tampoco digo que lo hagan con mala fe pero... eso de hacer fuera lo que no haces en tu puta ciudad, es insultante además de muchas otras cosas como temerario.
Como si hicieran vacas hasta de civismo... deambulando como zombies...
Les importa una mierda los que vivimos en esos destinos y que tampoco nos beneficiamos pingüe y directamente de la actividad turística.
Se ha vuelto costumbre soltar a sus cachorros-as por las noches a pegar gritosxen algaradas y haciendo gamberradas como si eso fuera pasárselo bien.
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