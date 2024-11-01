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Choque entre peatones, ciclistas y patinetes en Madrid Río: "Algunos se creen que están en el Tour de Francia"

Choque entre peatones, ciclistas y patinetes en Madrid Río: "Algunos se creen que están en el Tour de Francia"

Apenas una hora de paseo basta para ver al menos una decena de ciclistas, adoptando la postura clásica del sprint y recorriendo el camino principal mientras superan ampliamente los 10 kilómetros por hora de limitación. Los fines de semanas es horroroso. Entre las bicis y los patinetes no tienes donde meterte”. Alertan del peligro “para niños y mayores”. Rescatando las batallas ciclistas contra la invasión de vehículos a motor los vecinos aseguran que “en este caso son ellos los coches”.

| etiquetas: ciclismo , convivencia , ciclista , patinetes , peatonal , civismo
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25 comentarios
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Comentarios destacados:        
#4 Pixmac
Nada que no se vea en cualquier ciudad. El pasotismo de las autoridades locales es lo que provoca.
6 K 75
Aguarrás #6 Aguarrás
#4 Luego para perseguir a los moteros abiertamente si hay medios por parte de la DGT.
Pero los licrosos no, a esos los ves hacer picia tras picia y jamás hay multa.
De los de los patinetes de dos en dos, en dirección contraria, mirando el móvil... Ya mejor no hablar.
:palm:
2 K 38
Fumanchu #18 Fumanchu
#6 Yo soy ciclista no licroso y el año pasado me comí 2 multas, de hecho prefiero montar en vaqueros como la gente de bien.
1 K 19
#21 Pájaroloco
#4 Lo de Madrid Rio es de traca con ciclistas y monopatines.
0 K 7
#2 oscarcr80
Los ciclistas.

Los outlaw de la carretera.
5 K 67
Veelicus #5 Veelicus
#2 Hoy he visto tres en paralelo los tres ocupando todo el ancho del carril, yo que venia por el lado contrario he pensado, ¿que hago, me subo a la acera para respetar los 2 metros de distancia?, ¿ Si este imbecil justo se cae delante mio y lo atropello la culpa todavia sera mia?.

P.D: Estoy aun por ver en un ceda que hay cerca de mi casa al primer ciclista que mire a ver quien viene por la carretera antes de incorporarse
5 K 50
uyquefrio #7 uyquefrio *
#2 Más bien los madrileños (independiente del medio de transporte aplica).

Los outlaw de la sociedad.
7 K 66
#9 wictor69
#7 que barato sale y cuanto karma da hacer el chascarrillo y generalizar con los madrileños, se ve que en el resto de España nadie va en bici o en patinete
3 K 49
uyquefrio #25 uyquefrio
#9 #12 #16 ¿A qué es ridículo, estúpido, falaz, e injusto generalizar y meter a todos (ya sean ciclistas, madrileños, o lo que sea) en el mismo saco?

A la próxima os pongo el :troll:
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Lamantua #12 Lamantua *
#7 Te hemos hecho algo los madrileños..? O eres así de provocador..? Cuenta cuenta. :hug: :hug:
1 K 16
Ludovicio #16 Ludovicio
#7 Eso también es xenofobia.
0 K 11
Benzo #22 Benzo *
#7 Dirás gente que vive en Madrid, porque el porcentaje de madrileños cada vez es menor ...
1 K 20
sotillo #23 sotillo
#2 Pues hoy se ha salvado un pelotón de chiripa y por qué se han tirado a la cuneta, había mucho tráfico y un frenazo en cadena por otros dos ciclistas en el otro sentido ha pillado desprevenido a un par de coches que por esquivar el golpe se han ido al lado contrario y casi se los llevan, yo no digo que no tengan razón pero hombre, un día de operación retorno, con tanto tráfico en una carretera de doble sentido y con tanta curva es tener poco aprecio por tu vida
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Paltus #3 Paltus
Al final son vehículos con necesidades muy diferentes y cada uno tendría que tener un carril o una ruta específica
4 K 63
Alakrán_ #17 Alakrán_
#3 Efectivamente, los carriles bici deben de estar segregados.
Luego, limitar la velocidad del carril bici a 10 kmh es un chiste de mal gusto, sencillamente es matar la posibilidad de desplazarte en bici.
1 K 23
#1 Perrota
Pues como los Fodechinchos cuando vienen a hacer el Camino de Santiago. Que se creen que están en la selva.
3 K 28
Lamantua #11 Lamantua
#1 Tienes razón. Conozco muchos gallegos residentes en Madrid que se creen que están en la selva. Son fieles a sus costumbres.
1 K 19
#14 Perrota
#11 A las costumbres de los madrileños? A donde fueres…
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#8 Pitchford
Las leyes que no se hacen cumplir, por desidia de la autoridad o porque no tienen pena asociada, solo dividen a los respetuosos con los jetas y son una puta mierda. Con un guardia dedicado al tema en Madrid Rio y una multa establecida del 10% de los ingresos mensuales del infractor, se arreglaba el problema en dos días. Los ciclistas y compañía que quieren ir a más de 10 km/h al anillo ciclista, que para eso está.
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pitercio #15 pitercio *
Falta la señal de: "esto es un paseo, no una pista. Si quieres correr, vete a la carretera".
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XtrMnIO #13 XtrMnIO
Ciclistas no, señores en bici.
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Ludovicio #19 Ludovicio
#13 Todos los señores en bici creerán que los señores en bici son los otros, supongo xD
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porto #20 porto
La solución es fácil. Multas. Para conductores, ciclistas, peatones y cualquiera otro que suponga un riesgo para la seguridad vial.
0 K 10
#24 pirat *
Es sorprendente como los paletos de capital, cuando salen, además de muchas otras cosas parece que no han visto nunca un carril bici... o que le dan vacaciones a las neuronas...
Está claro que no se dan cuenta y tampoco digo que lo hagan con mala fe pero... eso de hacer fuera lo que no haces en tu puta ciudad, es insultante además de muchas otras cosas como temerario.
Como si hicieran vacas hasta de civismo... deambulando como zombies...
Les importa una mierda los que vivimos en esos destinos y que tampoco nos beneficiamos pingüe y directamente de la actividad turística.
Se ha vuelto costumbre soltar a sus cachorros-as por las noches a pegar gritosxen algaradas y haciendo gamberradas como si eso fuera pasárselo bien.
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#10 AMartian *
Es importante recordar que la Responsabilidad Civil no tiene cuantías parecidas a las multas, hace poco salió una noticia de un patinete que tenía que indemnizar con 200.000€
www.meneame.net/m/actualidad/tiene-25-anos-va-patinete-atropella-perso
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menéame