Choque entre peatones, ciclistas y patinetes en Madrid Río: "Algunos se creen que están en el Tour de Francia"

Apenas una hora de paseo basta para ver al menos una decena de ciclistas, adoptando la postura clásica del sprint y recorriendo el camino principal mientras superan ampliamente los 10 kilómetros por hora de limitación. Los fines de semanas es horroroso. Entre las bicis y los patinetes no tienes donde meterte”. Alertan del peligro “para niños y mayores”. Rescatando las batallas ciclistas contra la invasión de vehículos a motor los vecinos aseguran que “en este caso son ellos los coches”.