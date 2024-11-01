China repudió juicio contra el presidente Maduro y exige su liberación inmediata

El Gobierno de la República Popular China, a través de la portavoz de su cancillería, Mao Ning, manifestó su firme rechazo al juicio contra el presidente Nicolás Maduro en Estados Unidos, calificándolo como una grave violación a la soberanía venezolana.
| etiquetas: china , venezuela , maduro
Es muy sencillo, que ponga sanciones a Rusia en vez de comprarles sus mierdas para sostener la invasión de Ucrania.
La última vez que China invadió un país fue Tibet, y todos sabemos el estado en que estaba aquella gente y la liberación que supuso.