China repudió juicio contra el presidente Maduro y exige su liberación inmediata

El Gobierno de la República Popular China, a través de la portavoz de su cancillería, Mao Ning, manifestó su firme rechazo al juicio contra el presidente Nicolás Maduro en Estados Unidos, calificándolo como una grave violación a la soberanía venezolana.

Enésimo_strike #1 Enésimo_strike
No les recuerdo ponerse así de quisquillosos con la guerra de Putin.
#8 Russin
#1 Pero yo si te recuerdo hacer demagogia más veces
vicvic #5 vicvic *
Al ignore las declaraciones de terceros países. Al final todo se reduce a las alianzas e interés de los países, como ha pasado siempre, vaya. Con la invasión rusa a Ucrania no van a decir nada por que son colegas, así asesinen hasta el último ucraniano.
pedrario #6 pedrario
China tiene la gran oportunidad de mostrar la utilidad del derecho internacional y hacer una posición clara contra las intervenciones militares en otros estados.

Es muy sencillo, que ponga sanciones a Rusia en vez de comprarles sus mierdas para sostener la invasión de Ucrania.
Spirito #2 Spirito
A los chinos sí que les ha metido un gol por toda la escuadra el Zanahorio y su camarilla de mafiosos.
Febrero2034 #3 Febrero2034
¿van a decir lo mismo cuando invadan Taiwan?
Connect #4 Connect
#3 No se. De momento vayamos por lo que si ha pasado, ¿no te parece? Los chinos de momento no ha invadido nada ni ha secuestrado a todo un presidente de un país.

La última vez que China invadió un país fue Tibet, y todos sabemos el estado en que estaba aquella gente y la liberación que supuso.
#7 Barriales
#3 taiwan es una provincia chiná. Lo reconoce así todo el mundo, incluso el yanki.
