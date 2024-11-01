edición general
China rechaza firmemente sanciones de la UE por nexos con Rusia

El Gobierno de China expresó este jueves 23 de octubre su firme oposición a las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) contra doce empresas del país asiático por su presunta cooperación con Rusia en el marco del conflicto en Ucrania.

#3 Suleiman
EU se está buscando enemigos que no debería. Si a eso le sumamos vasallaje a los yankees, un futuro muy negro nos espera.
2 K 35
#7 arreglenenlacemagico
#3 hay que dejarlos invadir en paz camarada! si no se enfandan y no conviene, viva la paz y la justicia! la revolucion esta aqui , viva el patriarcado de moscu xD
0 K 6
Ludovicio #8 Ludovicio
#3 Necesitamos deshacernos de Von der Leyen pero ya.
De ella y de toda la derecha europa que la apoya.
Si no estamos perdidos.
0 K 11
Andreham #1 Andreham
Normal y lógico.

El problema lo tienen los malnacidos de la UE que sancionan a empresas terciarias por relación con Rusia pero a su vez no tienen problemas en consumir y comerciar con un aliado directo del genocidio israelí: Estados Unidos.
2 K 32
zentropia #2 zentropia
#1 Pues claro. Porque no va de justicia sino de intereses.
A la UE no le interesa que Rusia vaya invadiendo a paises que quieren unirse a la UE.
0 K 10
#5 Dav3n
#2 Claro, porque Rusia invadió por la UE no por la militarización de Ucrania y por vender la moto de que iban a entrar en la OTAN... Of course.

Que a estas alturas sigáis repitiendo mentiras de este tamaño explica porque no subís más basura NAFO a portada.
0 K 11
zentropia #6 zentropia
#5 Espera, me estas diciendo que te has creido que Rusia ha invadido a Ucrania porque se siente amenazada????

:roll: :roll: :roll: :roll:

No hombre no, Rusia ha invadido a Ucrania antes que se uniera a la OTAN porque una vez dentro es imposible tomarla.

:hug: :hug: :hug: :hug:

Que a estas alturas sigáis repitiendo mentiras de este tamaño explica porque no subís más basura PUTINISTA a portada
0 K 10
elgansomagico #9 elgansomagico
#5 es.wikipedia.org/wiki/Sobre_la_unidad_histórica_de_rusos_y_ucranianos

Este es el ensayo de Putin sobre Ucrania. Ahí tienes el motivo de la invasión y no es otro que el que Putin la considera que es parte de Rusia
0 K 11
#4 Dav3n
#1 Y con la propia Rusia, aunque sea de forma indirecta, he ahí el mayor chiste de todos.

Pero claro, no contentos con ésta hipocresía ahora pretenden amedrentar a China... Como si tuviéramos alguna capacidad de presionar a los chinos sin que éstos nos devuelvan el golpe multiplicado por 50.

En definitiva, vasallaje europeo como piedra angular de su política exterior. Todo por el amo aunque el amo se acabe bajando los pantalones.
0 K 11

