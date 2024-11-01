China rechaza firmemente sanciones de la UE por nexos con Rusia

El Gobierno de China expresó este jueves 23 de octubre su firme oposición a las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) contra doce empresas del país asiático por su presunta cooperación con Rusia en el marco del conflicto en Ucrania.
De ella y de toda la derecha europa que la apoya.
Si no estamos perdidos.
El problema lo tienen los malnacidos de la UE que sancionan a empresas terciarias por relación con Rusia pero a su vez no tienen problemas en consumir y comerciar con un aliado directo del genocidio israelí: Estados Unidos.
A la UE no le interesa que Rusia vaya invadiendo a paises que quieren unirse a la UE.
Que a estas alturas sigáis repitiendo mentiras de este tamaño explica porque no subís más basura NAFO a portada.
No hombre no, Rusia ha invadido a Ucrania antes que se uniera a la OTAN porque una vez dentro es imposible tomarla.
Que a estas alturas sigáis repitiendo mentiras de este tamaño explica porque no subís más basura PUTINISTA a portada
Este es el ensayo de Putin sobre Ucrania. Ahí tienes el motivo de la invasión y no es otro que el que Putin la considera que es parte de Rusia
Pero claro, no contentos con ésta hipocresía ahora pretenden amedrentar a China... Como si tuviéramos alguna capacidad de presionar a los chinos sin que éstos nos devuelvan el golpe multiplicado por 50.
En definitiva, vasallaje europeo como piedra angular de su política exterior. Todo por el amo aunque el amo se acabe bajando los pantalones.