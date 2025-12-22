edición general
China impone aranceles provisionales de hasta el 42,7% a algunos productos lácteos europeos

La noticia llega en un momento de creciente tensión comercial entre Pekín y Bruselas, después de que la UE impusiera aranceles adicionales a los vehículos eléctricos fabricados en el gigante asiático, alegando que se benefician de subvenciones estatales. China ha rechazado esas acusaciones y ha activado varias investigaciones comerciales sobre productos europeos.
Las conclusiones preliminares, las autoridades chinas consideran que los productos investigados reciben ayudas públicas y que esto ha afectado a la industria láctea nacional...

10 comentarios
cocolisto #1 cocolisto
¿ No querías té?. Pues 2 tazas del chino.
No se puede empezar una guerra de aranceles porque a lo mejor puedes salir perdiendo.
"Para España, el impacto es especialmente sensible. Aunque Francia lidera las exportaciones europeas de lácteos a China, los datos de la Administración General de Aduanas del gigante asiático sitúan al país ibérico entre los principales proveedores europeos, junto con Italia, Dinamarca y Países Bajos. En el caso español, el mercado chino ha sido clave para la expansión internacional de quesos y otros productos lácteos de mayor valor, que encuentran en China un nicho de consumidores de renta media y alta".
Sr.No #3 Sr.No
#1 y todo para mantener artificialmente los privilegios de una industria que no le ha dado la gana modernizarse y lanzar EV viables para el público local.
Fotoperfecta #5 Fotoperfecta
#1 Resumiendo...que nos han metido una leche :-P
Kasterot #6 Kasterot
#1 aquí haremos algún tipo rescate/ayuda para que los productores no pierdan nada. Algo como los del vino cuando dijeron que tenian millones de decalitros sin vender.
Les hicieron una ayudita para convertirlos en vinagre
Ojo!! Abaratar para que más gente compre NUNCA.
RegiVengalil #7 RegiVengalil
#1 No se puede empezar una guerra de aranceles porque a lo mejor puedes salir perdiendo.

Tienen ellos mucho más que perder porque nos venden mucho más que al revés.
#8 scalvo
#7 Tendrían mucho más que perder si nosotros fabricaramos algo
cocolisto #10 cocolisto
#7 Desde luego, por eso son tan prudentes. Pero no se pueden estar poniendo obstáculos y aranceles y esperar que no haya respuesta.
Torrezzno #4 Torrezzno
Aranceles sanos
TooBased #9 TooBased
#4 Son como respuesta a otros aranceles... así que sí.

Los sanos son los que ponen primero, según tú. Los que son de respuesta son malos y deberían aceptarlos sin oposición... :shit:
Elbaronrojo #2 Elbaronrojo
Tenía entendido que gran parte de la población de allí es intolerante a la lactosa.
