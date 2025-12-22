China impone aranceles provisionales de hasta el 42,7% a algunos productos lácteos europeos

La noticia llega en un momento de creciente tensión comercial entre Pekín y Bruselas, después de que la UE impusiera aranceles adicionales a los vehículos eléctricos fabricados en el gigante asiático, alegando que se benefician de subvenciones estatales. China ha rechazado esas acusaciones y ha activado varias investigaciones comerciales sobre productos europeos.
Las conclusiones preliminares, las autoridades chinas consideran que los productos investigados reciben ayudas públicas y que esto ha afectado a la industria láctea nacional...
"Para España, el impacto es especialmente sensible. Aunque Francia lidera las exportaciones europeas de lácteos a China, los datos de la Administración General de Aduanas del gigante asiático sitúan al país ibérico entre los principales proveedores europeos, junto con Italia, Dinamarca y Países Bajos. En el caso español, el mercado chino ha sido clave para la expansión internacional de quesos y otros productos lácteos de mayor valor, que encuentran en China un nicho de consumidores de renta media y alta".
