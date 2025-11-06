China está entrenado a un ejército de robots y drones para una futura invasión de Taiwán

China ha realizado unos ejercicios de guerra que simulan una invasión de Taiwán usando un ejército con perros robóticos y enjambres de drones. La idea es que reemplacen a los soldados humanos
Y si los chinos se cargan un solo bote gringo, GG.
Quiero ver la cara de los japos cuando pase eso.
Al final lo seguro la normalidad frente al caos cambia la forma de pensar y de votar de la gente. Por eso digo que es absurdo pensar en una opcion militar para cuando sabes que vas a ganar la partida. Pero claro es mi vision totalmente ajena de un entorno totalmente… » ver todo el comentario
Pero algunos taiwaneses ya se sienten mas "autoctonos", por una etnia que habia alli antes de los hans
Y no nos olvidemos que vietnam ha troleado a china desde antes de que llegaran los anglos a las islas.
Ya ni se preocupan en afinar las memeces.