China está entrenado a un ejército de robots y drones para una futura invasión de Taiwán

China ha realizado unos ejercicios de guerra que simulan una invasión de Taiwán usando un ejército con perros robóticos y enjambres de drones. La idea es que reemplacen a los soldados humanos

Maniobras malas. No como las de la OTAN que cuando hace maniobras no son para amenazar a nadie.
#2 Porque nos empeñamos en seguir diciendo noticias de medios descaradamente manipuladores. :palm:

Esta noticia es falsa. Ningún país puede invadirse a sí mismo.
#6 Pueden aplicarle el 155 y enviar a la rama Civil del Ejercito a poner orden. :troll:
#6 entonces corea?
Para cuando invadan Taiwan, tanto China como EEUU ya tendran la tecnologia litográfica de los nanochips en su poder. Así que la invasión se la pelará a todo el mundo.
Al paso que va China y el resto del mundo retrocede Taiwan no sera conquistado por la fuerza.
#1 Varias paginas predicen que el "mejor" metodo, es un asedio larguisimo a toda la isla.
Y si los chinos se cargan un solo bote gringo, GG.
Quiero ver la cara de los japos cuando pase eso.
#3 Cuando planificas a largo plazo y cumples los planes mientras el resto de la realidad es un caos, cuentas con un factor esencial , los taiwaneses son chinos y no creo que se comporten y vivan muy diferente a los chinos.
Al final lo seguro la normalidad frente al caos cambia la forma de pensar y de votar de la gente. Por eso digo que es absurdo pensar en una opcion militar para cuando sabes que vas a ganar la partida. Pero claro es mi vision totalmente ajena de un entorno totalmente…   » ver todo el comentario
#11 Quizas.
Pero algunos taiwaneses ya se sienten mas "autoctonos", por una etnia que habia alli antes de los hans
Y no nos olvidemos que vietnam ha troleado a china desde antes de que llegaran los anglos a las islas.
#12 Yo antes veo invasiones por recursos en otros paises que por parte de China en Taiwan y cuantos menos recursos haya , mas facil le sera a China decir lo que otros no pueden hacer o les corta el grifo , sin guerras sin invasiones. Las historia se construye con tiempo.
todo eso es un CUENTO CHINO ,China y Taiwan hablan mismo idioma, hacen inversiones mutuas casi diria que aparte los politicos , en el fondo Se llevan bien les interesa estar asi , pues en una guerra perderan los 2
#4 Es el bulo "chinofóbico" del día. Ya cansan tanto el milagro chino del día como la amenaza china del día.
"Perros robóticos".

Ya ni se preocupan en afinar las memeces.
