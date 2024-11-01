edición general
20 meneos
17 clics
China Eastern compra 101 aviones Airbus A320

China Eastern compra 101 aviones Airbus A320

En el pedido hay A320neo, A321neo y también la versión de largo recorrido, el A321XLR. El operador chino dijo que nueve serán entregados en 2028, 19 al año siguiente y así hasta que en 2032 reciba el último. La operación supondrá en parte una ampliación de flota, pero también servirá para reemplazar 53 unidades, también A320, que están muy antiguos. “Por lo tanto –dice el comunicado de la empresa—de los 101 aviones que compramos, una parte serán reemplazos para la flota existente”. Como es habitual, la compañía no dijo el precio, pero explicó..

| etiquetas: china eastern , compra , 101 aviones , airbus a320
17 3 0 K 164 Avionéame
7 comentarios
17 3 0 K 164 Avionéame
Supercinexin #5 Supercinexin
Si Europa se dedicase al comercio, en lugar de a seguir los planes USAno-israelitas de dominación mundial, no tendría ni el más mínimo problema con China, con Rusia, ni con nadie. Habría Comercio y Prosperidad.

En lugar de eso, nuestros queridos aliados y benefactores nos hacen seguirles a la guerra, la destrucción, la pobreza, la inflación y, eventualmente, la destrucción de nuestra civilización en favor de la suya.
7 K 100
suppiluliuma #7 suppiluliuma *
#5 ¡Tío, que estás haciendo ese comentario en un envío titulado "China Eastern compra 101 aviones Airbus A320"! xD

Espera. Tú sabes que Airbus es una compañía europea, ¿no? :troll:
0 K 9
cocolisto #1 cocolisto
Ay UE,si todo se hiciera también como Airbus:

"China tiene tres grandes aerolíneas públicas y una miríada de otras, más pequeñas, generalmente privadas. Las tres atienden preferentemente tres zonas: Air China está más volcada en Beijing; China Southern en Cantón y su área; y China Eastern, en Shanghái. Pues esta última, la primera compradora y operadora del avión chino C919, anunció ayer la compra de 101 aparatos de la familia Airbus A320 (China Eastern lanza un vuelo de 29 horas y sólo una escala)".
4 K 84
#6 tropezon
#1 Hombre, en el fondo lo están comprando a la fábrica china de Airbus, después de que su propio avion haya resultado un fiasco (de momento)

Prefieren pagar la ingeniería fuera y quedarse con los sueldos de los obreros, hasta que puedan comprar ingenieria y obreros chinos, cosa que intentarán con la siguiente versión de su avión.
0 K 20
Thirsty #4 Thirsty
Aquí los compradores del avión chino, los han devuelto y no quieren saber nada de ellos.
www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/seri
1 K 19
#2 endy
A partir del 100 hacían descuento
1 K 17
elgranpilaf #3 elgranpilaf
#2 El 101 va de regalo
3 K 43

menéame