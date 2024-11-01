En el pedido hay A320neo, A321neo y también la versión de largo recorrido, el A321XLR. El operador chino dijo que nueve serán entregados en 2028, 19 al año siguiente y así hasta que en 2032 reciba el último. La operación supondrá en parte una ampliación de flota, pero también servirá para reemplazar 53 unidades, también A320, que están muy antiguos. “Por lo tanto –dice el comunicado de la empresa—de los 101 aviones que compramos, una parte serán reemplazos para la flota existente”. Como es habitual, la compañía no dijo el precio, pero explicó..
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En lugar de eso, nuestros queridos aliados y benefactores nos hacen seguirles a la guerra, la destrucción, la pobreza, la inflación y, eventualmente, la destrucción de nuestra civilización en favor de la suya.
Espera. Tú sabes que Airbus es una compañía europea, ¿no?
"China tiene tres grandes aerolíneas públicas y una miríada de otras, más pequeñas, generalmente privadas. Las tres atienden preferentemente tres zonas: Air China está más volcada en Beijing; China Southern en Cantón y su área; y China Eastern, en Shanghái. Pues esta última, la primera compradora y operadora del avión chino C919, anunció ayer la compra de 101 aparatos de la familia Airbus A320 (China Eastern lanza un vuelo de 29 horas y sólo una escala)".
Prefieren pagar la ingeniería fuera y quedarse con los sueldos de los obreros, hasta que puedan comprar ingenieria y obreros chinos, cosa que intentarán con la siguiente versión de su avión.
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