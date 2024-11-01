China Eastern compra 101 aviones Airbus A320

En el pedido hay A320neo, A321neo y también la versión de largo recorrido, el A321XLR. El operador chino dijo que nueve serán entregados en 2028, 19 al año siguiente y así hasta que en 2032 reciba el último. La operación supondrá en parte una ampliación de flota, pero también servirá para reemplazar 53 unidades, también A320, que están muy antiguos. “Por lo tanto –dice el comunicado de la empresa—de los 101 aviones que compramos, una parte serán reemplazos para la flota existente”. Como es habitual, la compañía no dijo el precio, pero explicó..