China desarrolla el primer "humanoide embarazado" del mundo capaz de dar a luz a un bebé vivo [ING]

Es un concepto que actualmente solo existe en películas de ciencia ficción.



Pero científicos en China están desarrollando el primer "robot de embarazo" del mundo, capaz de gestar un bebé y dar a luz.



El humanoide estará equipado con un útero artificial que recibe nutrientes a través de una manguera, según los expertos.



Se espera el lanzamiento de un prototipo el próximo año, con un precio de venta de alrededor de 100.000 yuanes (10.000 libras esterlinas).