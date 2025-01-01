China desarrolla el primer "humanoide embarazado" del mundo capaz de dar a luz a un bebé vivo [ING]

Es un concepto que actualmente solo existe en películas de ciencia ficción.
Pero científicos en China están desarrollando el primer "robot de embarazo" del mundo, capaz de gestar un bebé y dar a luz.
El humanoide estará equipado con un útero artificial que recibe nutrientes a través de una manguera, según los expertos.
Se espera el lanzamiento de un prototipo el próximo año, con un precio de venta de alrededor de 100.000 yuanes (10.000 libras esterlinas).
El dispositivo que imagina no es simplemente una incubadora, sino un humanoide capaz de replicar todo el proceso, desde la concepción hasta el parto, según informan medios asiáticos.
Afirmó que la tecnología del útero artificial ya se encuentra en una fase de maduración y que ahora debe implantarse en el abdomen del robot, para que una persona real y el robot puedan interactuar y lograr el embarazo.
En cuanto a las cuestiones éticas y legales, afirmó: «Hemos celebrado foros de debate con las autoridades de la provincia de Guangdong y presentado propuestas al respecto, al tiempo que debatimos políticas y legislación».
Los expertos aún no han proporcionado detalles sobre cómo se fecundan e implantan el óvulo y el espermatozoide en el útero artificial.
Las revelaciones del Dr. Zhang se hicieron durante una entrevista compartida en Duoyin, la versión china de TikTok.
La noticia del desarrollo desató un intenso debate en las redes sociales chinas, donde los críticos condenaron la tecnología por ser éticamente problemática y antinatural.
Muchos argumentaron que privar a un feto de la conexión materna era cruel, al tiempo que se cuestionaba cómo se obtendrían los óvulos para el proceso.
Sin embargo, muchos apoyaron la innovación, considerándola una forma de evitar a las mujeres el sufrimiento relacionado con el embarazo.
Uno escribió: «Muchas familias invierten en inseminación artificial, pero fracasan, por lo que el desarrollo del robot de gestación contribuye a la sociedad».
Anteriormente, científicos han logrado mantener vivos a corderos prematuros durante semanas utilizando un útero artificial con aspecto de bolsa de plástico.
La «biobolsa» proporcionaba todo lo que el feto necesitaba para seguir creciendo y madurando, incluyendo un suministro de sangre rico en nutrientes y una bolsa protectora de líquido amniótico.
Tras 28 días en la bolsa, los corderos, que de… » ver todo el comentario