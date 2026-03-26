“Chicos de 13 años me han provocado”: las palabras del obispo Bernardo Álvarez a una víctima para justificar el encubrimiento y los abusos

“Chicos de 13 años me han provocado”: las palabras del obispo Bernardo Álvarez a una víctima para justificar el encubrimiento y los abusos

Muro poroso, se puede leer cambiando vista lectura. El Vaticano recibe una grabación de un afectado que muestra cómo la diócesis de Tenerife protegió a un sacerdote durante los años 2000. El anterior obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, fallecido en 2025, reconoció un año antes de su muerte durante una reunión con Ciro Molina, víctima de pederastia, que el obispado protegió a su agresor cuando su familia denunció en 2004 los abusos al obispo de entonces, Felipe Fernández.

6 1 0 K 81 actualidad
Arzak_ #4 Arzak_
"Es que van provocando con esos culitos respingones, y uno no es de piedra", afirmó el alto prelado de la iglesia. 8-D
Blackat #2 Blackat
Creo que quiere decir que hay monaguillos que visiten como putos ??

Lo que hay que ver , dios mío ...
#3 laruladelnorte
, Felipe Fernández. “En aquella época, la costumbre era cambiar al sacerdote de sitio”, se escucha a Álvarez en una grabación, a la que ha tenido acceso este periódico y que Molina ha presentado ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife y la Comisión de Protección de Menores del Vaticano para que investigue el encubrimiento de su caso.

¿En aquella época? de siempre ese ha sido su modus operandi...
#1 jaramero
Por cosas como estas nuestros abuelos quemaron curas.

Y las familias de estos en lugar de condenarlos, montaron un golpe de estado.
