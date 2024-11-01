edición general
Un chef muere tras sumergir la cabeza en una freidora

Un cocinero de la cadena de restaurantes estadounidense Olive Garden ha fallecido en Williamsport, Pennsylvania, después de sumergir la cabeza en una freidora, en lo que parece ser un suicidio.

comentarios
A ver, parece.... ¿tenia unos dedos marcados en la nuca? ¿Somnolencia aguda? :troll:
De todas maneras si es suicidio, vaya suicidio más doloroso. Es más efectivo tirarse de un quinto piso.
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
Las neuronas están fritas...
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Muerte natural.

Naturalmente, si eres tan gilipollas de meter la cabeza en una freidora, te mueres.
#4 Alcalino
#1 igual el estrés por la sobreexplotación en un trabajo de mierda ha tenido algo que ver
#6 guillersk
#4 salir por la puerta es más sencillo y menos dañino que por la freidora
Destrozo #3 Destrozo
El chef hizo chof y se quedó chaf
