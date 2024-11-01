Los centros de datos de IA están tan necesitados de energía que ya usan turbinas de avión y diésel

La demanda eléctrica de los centros de datos de inteligencia artificial aumenta a un ritmo que las redes no son capaces de soportar y en Estados Unidos, la espera para conseguir una conexión de alta potencia para la electricidad asciende de cinco a siete años. Los operadores de infraestructuras críticas de IA están llegado a utilizar generadores diésel o de gas y turbinas basadas en motores de avión como fuente principal de energía para alimentar los centros de datos de IA.