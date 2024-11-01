edición general
Los centros de datos de IA están tan necesitados de energía que ya usan turbinas de avión y diésel

La demanda eléctrica de los centros de datos de inteligencia artificial aumenta a un ritmo que las redes no son capaces de soportar y en Estados Unidos, la espera para conseguir una conexión de alta potencia para la electricidad asciende de cinco a siete años. Los operadores de infraestructuras críticas de IA están llegado a utilizar generadores diésel o de gas y turbinas basadas en motores de avión como fuente principal de energía para alimentar los centros de datos de IA.

Gry #1 Gry
La IA ahora mismo tiene un "glitch" de dinero infinito y todo lo que no se fundan corre el riesgo de volatilizarse en cualquier momento.
4 K 63
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Buenas humaredas soltaran esos centro de datos, si van con diésel.
3 K 49
javierchiclana #3 javierchiclana *
No es tan extraordinario, el corazón de las centrales de ciclo combinado son turbinas similares a las de un avión.

La mayoría de estas inversiones fracasarán así que es mejor una generación más rápida/barata que amortizar un gran tendido eléctrico.
2 K 41
#10 fingulod
#3 Son turbinas de gas estacionarias, no son similares a las de un avión por motivos constructivos (las de avión tienen que ser aerodinámicas). Pero vamos, es bastante probable que las que usan en los centros de datos sean también de este tipo.

Y la mayor diferencia con los ciclos combinados es que a la salida de esa turbina de gas se pone una turbina de vapor, con lo que el rendimiento se duplica. Un ciclo combinado es (aproximación bruta) una turbina de vapor en la que sustituimos la caldera por una turbina de gas.
0 K 7
#12 owiks
#10 Las turbinas de los aviones deben pasar unas certificaciones, principalmente de seguridad, que las encarecen una barbaridad, mientras que para una aplicación a ras de suelo no hace falta nada de eso.
0 K 6
Cometeunzullo #4 Cometeunzullo
Que manera de irse a la mierda.
2 K 29
#13 Grahml *
#4 En cambio China, al contrario que el descontrol de EEUU, intenta encuadrar el crecimiento en planes estatales de “datos verdes”, priorizando eficiencia, renovables (y almacenamiento) y reubicación estratégica, a pesar de enfrentarse también al reto de que la demanda de IA crece muy rápido.

english.www.gov.cn/news/202407/24/content_WS66a0b167c6d0868f4e8e96ba.h

También hay en China ejemplos públicos de infraestructura dirigida a renovables para centros de datos, como el primer…   » ver todo el comentario
0 K 20
vviccio #6 vviccio *
Sin límites al consumo el ahorro y la eficiencia no sirven para nada. Esto se aplica a la energía y también al agua.
¿Qué dirección tomamos, la dirección de la autodestrucción o la dirección de la vida?. Ahora mismo marchamos rumbo a la autodestrucción no sé cuánto tiempo nos llevará pero vamos en la dirección errónea.
1 K 22
#5 To_lo_loco
No hay instante en el día en que solicitar cualquier imagen insólita y si le añades el término sionista, jewell, Israel. Más deberán consumir sus cacharros. Con lo que es una manera de hacer un boicot a estos hdp.
1 K 14
Pontecorvo #7 Pontecorvo
#5 Un comentario en contra de los judíos en una noticia que no tiene nada que ver. Premio en el tiempo del descuento al comentario más off topic. Mis respetos.
0 K 8
termopila #8 termopila
Porque instalar aerogeneradores o placas solares es de comunistas
0 K 10
Celebrus #9 Celebrus *
Como suele pasar con la tecnologia los principio siempre son así: Se empieza con instalaciones y consumos, tanto de energia como de capitales, enormes, pero con el paso de los años se tienden a optimizar. Solo hace falta ver a los primeros ordenadores como el ENICA que ocupaba habitaciones enteras y consumía unos 170kW aprox con una eficiencia muy baja. Un ordenador actual consume entre 200 y 600W (un ordenador normalillo, no los trastos estos gamers), es decir, consumen entre 300 y 800 veces…   » ver todo el comentario
0 K 9
#11 owiks
No entiendo lo de las turbinas de gas. Los generadores diesel se pueden conectar en paralelo hasta la potencia que quieras, obteniendo una gran fiabilidad.
0 K 6

