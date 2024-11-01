Los centros de datos de IA están tan necesitados de energía que ya usan turbinas de avión y diésel

La demanda eléctrica de los centros de datos de inteligencia artificial aumenta a un ritmo que las redes no son capaces de soportar y en Estados Unidos, la espera para conseguir una conexión de alta potencia para la electricidad asciende de cinco a siete años. Los operadores de infraestructuras críticas de IA están llegado a utilizar generadores diésel o de gas y turbinas basadas en motores de avión como fuente principal de energía para alimentar los centros de datos de IA.
| etiquetas: ia , cpd , turbinas , generadores , diesel , avión , sostenibilidad
La mayoría de estas inversiones fracasarán así que es mejor una generación más rápida/barata que amortizar un gran tendido eléctrico.
Y la mayor diferencia con los ciclos combinados es que a la salida de esa turbina de gas se pone una turbina de vapor, con lo que el rendimiento se duplica. Un ciclo combinado es (aproximación bruta) una turbina de vapor en la que sustituimos la caldera por una turbina de gas.
english.www.gov.cn/news/202407/24/content_WS66a0b167c6d0868f4e8e96ba.h
También hay en China ejemplos públicos de infraestructura dirigida a renovables para centros de datos, como el primer… » ver todo el comentario
¿Qué dirección tomamos, la dirección de la autodestrucción o la dirección de la vida?. Ahora mismo marchamos rumbo a la autodestrucción no sé cuánto tiempo nos llevará pero vamos en la dirección errónea.