CC.OO. y UGT recibieron 88,9 millones de euros de subvenciones en 2024

El “líder sindical” de UGT declaró en diciembre de 2024: “La realidad pura y dura es que hay una subvención estatal publicada en el BOE de 17 millones de euros a los sindicatos […] de los 17 millones, a la UGT nos tocan unos 6,1 millones de euros”. Pues no. La realidad pura y dura es que en el año 2024 UGT recibió 43,9 millones en subvenciones y CC.OO. recibió 45 millones. Aquí tenéis los datos oficiales de todas las subvenciones concedidas, desglosadas una por una, indicando quién las concedió, quién las recibió, sus oficiales y sus importes.
En Euskadi esta clara la decisión de la mayoría trabajadora, en España deberíais cambiar a sindicatos que vivan de las cuotas, que los hay.
es.wikipedia.org/wiki/Huelgas_generales_en_España
¿Por qué no hicieron más? habría que verlo, pero fue la época, según esto www.newtral.es/aumento-subvenciones-sindicatos/20241213/ en la que menos se les subvencionó, mientras que desde 2018 pues... a ver, que las mariscadas no se pagan solas.
Que, ojo, la noticia no es sólo por el gobierno, claro está.
Es un bulo más.
Esto es una no-noticia. Las subvenciones que reciben, que se destinan a los cursos laborales que organizan las centrales sindicales en su mayoría, son una PEQUEÑA parte de su presupuesto.
Irrelevante.
