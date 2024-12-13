CC.OO. y UGT recibieron 88,9 millones de euros de subvenciones en 2024

El “líder sindical” de UGT declaró en diciembre de 2024: “La realidad pura y dura es que hay una subvención estatal publicada en el BOE de 17 millones de euros a los sindicatos […] de los 17 millones, a la UGT nos tocan unos 6,1 millones de euros”. Pues no. La realidad pura y dura es que en el año 2024 UGT recibió 43,9 millones en subvenciones y CC.OO. recibió 45 millones. Aquí tenéis los datos oficiales de todas las subvenciones concedidas, desglosadas una por una, indicando quién las concedió, quién las recibió, sus oficiales y sus importes.