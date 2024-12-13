edición general
CC.OO. y UGT recibieron 88,9 millones de euros de subvenciones en 2024

El “líder sindical” de UGT declaró en diciembre de 2024: “La realidad pura y dura es que hay una subvención estatal publicada en el BOE de 17 millones de euros a los sindicatos […] de los 17 millones, a la UGT nos tocan unos 6,1 millones de euros”. Pues no. La realidad pura y dura es que en el año 2024 UGT recibió 43,9 millones en subvenciones y CC.OO. recibió 45 millones. Aquí tenéis los datos oficiales de todas las subvenciones concedidas, desglosadas una por una, indicando quién las concedió, quién las recibió, sus oficiales y sus importes.

| etiquetas: sindicatos , subvenciones
16 comentarios
siempreesverano #3 siempreesverano
En la lucha es imposible ponerte enfrente de quién te paga. Los grandes sindicatos hace decadas que perdieron el rumbo.
pepel #6 pepel
Yo quiero ser un Sindicato. ¿No hay sitio?
Andreham #7 Andreham
Hay más sindicatos pero por lo que sea, igual que sólo se puede votar PPSOE, sólo se puede hablar de CCOOUGT.
Peka #11 Peka
#7 Efectivamente, en Euskadi la mayoría sindical la tienen ELA y LAB por ese orden, 104.000 vascos están afiliados a ELA y 40.000 a LAB. Tienen cuotas sindicales mucho más caras que CCOO y UGT, lo que supone que sus ingresos mayoritarios sean las cuotas, no las ayudas publicas.

En Euskadi esta clara la decisión de la mayoría trabajadora, en España deberíais cambiar a sindicatos que vivan de las cuotas, que los hay.
#5 Tensk
Y por eso, niños, desde 2018 las únicas huelgas generales que hemos tenido han sido de corte político, lo que se supone ilegal, que si 8-M, que si Palestina.
Shuquel #9 Shuquel
#5 Desde el 14 de noviembre de 2012. Con el PP tampoco hicieron huelga durante casi 6 años
es.wikipedia.org/wiki/Huelgas_generales_en_España
#12 Tensk
#9 Claro, pero nos saltamos que se hicieron dos ese mismo primer año escaso de gobierno de M. Rajoy (que, si me preguntas, más que justificadas).

¿Por qué no hicieron más? habría que verlo, pero fue la época, según esto www.newtral.es/aumento-subvenciones-sindicatos/20241213/ en la que menos se les subvencionó, mientras que desde 2018 pues... a ver, que las mariscadas no se pagan solas.
Shuquel #14 Shuquel
#12 Si no te quito la razón, solo digo que parece que empezaron a ser subvencionados un poco antes y el PSOE solo siguió con lo que funcionaba
#15 Tensk
#14 De acuerdo al enlace que he puesto, en 2010 ya estaban subvencionados, que por entonces estaba un tal Zapatero. Que estoy seguro de que ya estaban subvencionados de antes, a mí me suena que "de siempre". Pero vamos, que si la gráfica es cierta (ya sé que Newtral no siempre es bien querida por aquí. A mí me da igual, es el primer enlace "razonable" que me da una gráfica en google) con M. Rajoy no pasaban de 9 millones y... a ver, que con Sánchez han ido más para arriba.

Que, ojo, la noticia no es sólo por el gobierno, claro está.
enriquefriki #10 enriquefriki
Los PDF que aporta como "pruebas" me parecen un auténtico BULO. Sin referencias al BOE, DO de la provincia, o resolución administrativa que aprueban dichas subvenciones.

Es un bulo más.
#16 giputxilandes
Ambos sindicatos andan por el millón de afiliados. La cuota mínima sindical es de 20 euros la última vez que miré (CCOO), osea que tienen cientos de millones de ingresos por cuotas.

Esto es una no-noticia. Las subvenciones que reciben, que se destinan a los cursos laborales que organizan las centrales sindicales en su mayoría, son una PEQUEÑA parte de su presupuesto.

Irrelevante.
#8 UserNotFound_164
Poco me parece. 30 millones se iba a llevar una única empresa como es Altri en subvenciones
www.elsaltodiario.com/galicia/gobierno-filtra-prensa-no-ayudas-descarb
#1 Alberto_meneame
Me preocupa más las subvenciones mucho mayores que van regalando por ahí sobretodo el pp y vox
#4 Tensk
#1 Ya un falso dilema en el primer comentario, que no se pierdan las costumbres.
#2 Ovidio
A precio de hoy da para unas 45 toneladas de angulas
#13 Borgiano
#2 Creo que aquí el patrón es la gamba.
