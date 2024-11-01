La CBS retira reportaje sobre megaprisión de El Salvador

CBS News retiró un reportaje del programa “60 Minutes” sobre el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador horas antes de su emisión prevista para el domingo, diciendo que se emitiría en otro momento. Un portavoz de CBS News dijo en un correo electrónico que el segmento “necesitaba información adicional”. Sharyn Alfonsi, corresponsal de '60 Minutes', asegura que los hechos de su investigación son correctos y que el segmento fue retirado pese a haber pasado todos los controles internos y por razones políticas.