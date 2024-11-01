·
13
meneos
36
clics
Cayetana Álvarez de Toledo (PP) dice que Corina Machado es "la líder indiscutible de Venezuela" y que lo que dice Trump es mentira
La política ha publicado en X un mensaje etiquetando al mandatario estadounidense y afirmando que Machado es la "líder indiscutible".
actualidad
14 comentarios
Comentarios destacados:
#1
Leclercia_adecarboxylata
Por el bien de todos, por favor, nunca le pongas de nombre a tu hijo Cayetano/a.
5
K
59
#4
Alcalino
Cayetana ha sido Trumpizada
4
K
54
#5
HeilHynkel
¡Le lleva la contraria al amado líder Kim Jong Trump! ¡Comunista!
3
K
54
#8
Verdaderofalso
#5
Cayetana se ha vuelto woke
3
K
64
#10
Romfitay
#8
Y antifa.
1
K
29
#2
Suleiman
Menuda pringada esta hecha.. Es salir alguien del PP/Vox y retratarse.
3
K
43
#3
Barriales
Puede ir en persona a decírselo a Zanahorio.
1
K
24
#6
DenisseJoel
Cayetana Álvarez de Toledo, otra podemita de extrema izquierda que no acepta la hombría y Grandes Capacidades del Presidente Trump. ¡Comunista!
1
K
22
#7
Eukherio
Y es por ello que el PP cuando llegue al gobierno no reconocerá como legítimo al líder de Venezuela que imponga Estados Unidos. ¿Verdad?
Siempre me ha hecho gracia lo mal que trata Trump a sus seguidores más serviles. La otra hasta le agradeció el nobel de la paz y va el tío y suelta que no tiene ni el apoyo ni el respeto del país, poniendo en duda las actas presentadas por la oposición.
1
K
11
#11
pip
Tienen que servir a los muchísimos votos de exiliados venezolanos en España.
0
K
11
#12
jacm
En que lo que dice Trump es mentira estoy de acuerdo con esta señora. En poco más.
De hecho Trump es un mentiroso nato, creo que más por ignorancia que por otro motivo.
0
K
11
#13
z1018
Pero ha explicado qué es ser líder de un país porque no encuentro la definición por ningún lado.
Se refiere al presidente elegido democráticamente, a quien elija ella, quien elija Trump, ...
0
K
7
#14
sliana
Trump miente? Cuando? En que? En que va ir la droga y se queda ir el petróleo? Quizá?
0
K
7
#9
Kmisetas
Menudo Panfleto público.es
1
K
-6
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
