Cataluña registró en 2025 un total de 1.794 agresiones sexuales con penetración, un 435% más que hace diez años (CAT)

Los datos publicados este jueves por el Ministerio del Interior español constatan un nuevo incremento de los delitos contra la libertad sexual en Catalunya. En 2025 se registraron 4.576 casos, frente a los 4.404 de 2024, lo que supone un aumento interanual del 3,9%. En comparación con 2016, cuando se contabilizaron 2.249, la subida acumulada durante este período de diez años es de un 103,5%. Es decir, más del doble de delitos de esa tipología. En cuanto a las agresiones sexuales con penetración en el conjunto de Catalunya, en 2025 cerró con un