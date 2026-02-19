Cataluña registró en 2025 un total de 1.794 agresiones sexuales con penetración, un 435% más que hace diez años (CAT)

Los datos publicados este jueves por el Ministerio del Interior español constatan un nuevo incremento de los delitos contra la libertad sexual en Catalunya. En 2025 se registraron 4.576 casos, frente a los 4.404 de 2024, lo que supone un aumento interanual del 3,9%. En comparación con 2016, cuando se contabilizaron 2.249, la subida acumulada durante este período de diez años es de un 103,5%. Es decir, más del doble de delitos de esa tipología. En cuanto a las agresiones sexuales con penetración en el conjunto de Catalunya, en 2025 cerró con un
| etiquetas: cataluña , agresion , delito , sexual , ministerio
Y analizar los datos que nos sirven para ver como nos cuentan los delitos y separar unos delitos de otros es de ser facha y racista.
Esto demuestra que las mujeres ahora denuncian mucho más que hace 10 años. No que se cometan más delitos.
Está claro que para alguien sin dos dedos de frente, es algo complicado de entender, casi imposible.
Seguid inventando excusas para sostener vuestro relato, pero vuestra cámara de eco es cada vez más pequeña.
Vamos, que ahora se considera agresión sexual a lo que hace diez años no lo era. Por lo tanto, ha subido tanto debido al cambio de la ley y no por un aumento real tan grande.
Pero vosotros a lo vuestro don no soy racista y don no soy facha.
Bulo y sensacionalista.
La noticia dice "con penetración", eso siempre ha sido una agresión.
Si disminuyen, el patriarcado no permite que las mujeres se sientan libres para denunciar
Si el ciudadano a pie de calle percibe inseguridad, es que los medios de la ultraderecha le han calentado la sesera
Son tan dogmaticos, fanaticos y fascistas que no se puede discutir con ellos sobre estos temas
La realidad les escupe a la cara en cada nuevos comicios y siguen con su ciego fanatismo
Y lo peor... Se creen los unicos garantes de la moralidad y la bondad, cualquiera que si acaso discrepe un poquito del dogma de fe se convierte automaticamente en un fascista, nazi, monstruo devora niños y horrible persona...