Castillejo y Plazas, de la CUP, se niegan a firmar la deportación y continuarán encarcelados en Israel

La diputada de la CUP Pilar Castillejo y el miembro del secretariado nacional Adrià Plazas han decidido no firmar el documento que implicaba su deportación inmediata de Israel. Esto significa que no se han incorporado al primer grupo de 21 activistas que este domingo abandonarán el país y volverán al Estado. Según ha informado la formación anticapitalista, los dos militantes han tomado esta decisión porque el trámite obligaba a reconocer que habían entrado de manera “ilegal” en territorio israelí, un punto que rechazan frontalmente.
| etiquetas: cup , palestina , israel , flotilla , pilar castillejo , adrià plazas