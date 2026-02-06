edición general
27 meneos
26 clics
El caso de Móstoles sacude el búnker de Ayuso y pone en la diana a Serrano y Millán

El caso de Móstoles sacude el búnker de Ayuso y pone en la diana a Serrano y Millán

La Comunidad de Madrid, que ha activado toda la maquinaria, niega la mayor y este jueves filtró una cadena de correos electrónicos intercambiados con la afectada para tratar de demostrar que siempre habló de "discriminación laboral" y no de "acoso sexual". Lo cierto, no obstante, es que sí lo hizo meses después del primer mensaje a través de su abogado, hablando de "acoso sexual y/o laboral". Visible en modo lector.

| etiquetas: caso , móstoles , sacude , búnker , ayuso , diana , serrano , millán , pp , acoso
22 5 1 K 260 politica
10 comentarios
22 5 1 K 260 politica
Comentarios destacados:      
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Dejaron morir a viejos y no les paso factura. Esto es un "detallito" más.
5 K 76
rogerius #3 rogerius
#1 No solo dejaron morir a viejos, establecieron las condiciones para que murieran.
8 K 133
josde #7 josde
#3 Y se saltan a la torera lo que para los demás exigen reiteradamente
0 K 18
#6 Barriales *
#1 en este caso estan actuando igual que con el caso Nebenka.
Están utilizando exactamente el mismo argumentario.
0 K 7
#4 Leon_Bocanegra
Si, están preocupadismos. Ya está en todos los medios. Ya verás la editorial de Vicente Vallés hoy. Los va a destrozar.
4 K 71
#2 pascuaI
Pero cómo va a sacudir nada si la gente que vota a esos partidos no cree que en el acoso haya nada reprobable xD xD
3 K 44
Cuñado #9 Cuñado
#2 Sí. Denunciarlo.
1 K 17
ciriaquitas #5 ciriaquitas
Un artículo de "El Confidencial" crítico con el PP. ¿Ya ha empezado la guerra Feijoo-Ayuso?
1 K 19
alfema #10 alfema
Y otra de arena, El alcalde de Móstoles defiende su inocencia y niega acoso sexual a la concejal Ana Mate, aquí habla de que Ana Mate pidió ser vicealcaldesa, se lo denegó y a partir de ahí surgieron los problemas, aunque viniendo del ABC ..., veremos cómo evoluciona.

Hay que usar el modo lectura.
0 K 11
#8 To_lo_loco
Espero que esta mujer denuncie al acosador y a la cúpula del partido por encubrimiento.
0 K 7

menéame