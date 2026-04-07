La Casa Blanca publica la primera foto de la Tierra tomada por Artemis 2 desde la cara oculta de la Luna: “La humanidad desde el otro lado”

La Casa Blanca ha compartido este martes una de las imágenes más simbólicas de la misión Artemis 2: una pequeña Tierra ocultándose en el horizonte de la Luna, captada desde la nave Orion minutos antes de internarse por completo en la cara oculta del satélite y perder la comunicación con la Tierra, este martes a las 0.44, hora peninsular española.
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Como les gusta señalar a estos astronautas de lo que carece su país.
Esa es toda la humanidad que puede venir de EE.UU.
slate.com/technology/2014/10/chang-e-5-photo-of-moon-and-earth.html
La propia NASA ya lo hizo antes en 2015:
epic.gsfc.nasa.gov/galleries/2015/lunar_transit/video
(por poner un par de ejmplos, hay más)
La novedad ahora es que lo hizo un humano con sus manos
Y mira que me gustan estas cosas.