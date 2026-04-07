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La Casa Blanca publica la primera foto de la Tierra tomada por Artemis 2 desde la cara oculta de la Luna: “La humanidad desde el otro lado”

La Casa Blanca publica la primera foto de la Tierra tomada por Artemis 2 desde la cara oculta de la Luna: “La humanidad desde el otro lado”

La Casa Blanca ha compartido este martes una de las imágenes más simbólicas de la misión Artemis 2: una pequeña Tierra ocultándose en el horizonte de la Luna, captada desde la nave Orion minutos antes de internarse por completo en la cara oculta del satélite y perder la comunicación con la Tierra, este martes a las 0.44, hora peninsular española.

| etiquetas: espacio
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8 comentarios
7 1 1 K 56 actualidad
javibaz #1 javibaz
“La humanidad desde el otro lado”
Como les gusta señalar a estos astronautas de lo que carece su país.
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salteado3 #6 salteado3
#1 Los 2 astronautas yankis son pilotos que mataron gente en Iraq.

Esa es toda la humanidad que puede venir de EE.UU.
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Aokromes #5 Aokromes
erronea, si fuese completamente desde el otro lado no se veria la tierra :troll:
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Heni #7 Heni *
Como les encanta la propaganda, los chinos en 2014:
slate.com/technology/2014/10/chang-e-5-photo-of-moon-and-earth.html

La propia NASA ya lo hizo antes en 2015:
epic.gsfc.nasa.gov/galleries/2015/lunar_transit/video

(por poner un par de ejmplos, hay más)


La novedad ahora es que lo hizo un humano con sus manos :roll:
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Ripio #8 Ripio
#7 Esto de Artemis ya se me hace bola.
Y mira que me gustan estas cosas.
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#3 Leclercia_adecarboxylata *
Nada que celebrar de una misión de ese país.
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
A que se refieren con "loa humanidad desde el otro lado", ¿la foto del lado de noche de la tierra? No es el otro lado, es de noche
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PacoJones #4 PacoJones
Nivel cuñado los comentarios de arriba :-S
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menéame