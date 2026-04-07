La Casa Blanca publica la primera foto de la Tierra tomada por Artemis 2 desde la cara oculta de la Luna: “La humanidad desde el otro lado”

La Casa Blanca ha compartido este martes una de las imágenes más simbólicas de la misión Artemis 2: una pequeña Tierra ocultándose en el horizonte de la Luna, captada desde la nave Orion minutos antes de internarse por completo en la cara oculta del satélite y perder la comunicación con la Tierra, este martes a las 0.44, hora peninsular española.