Carolina Marín pone fin a su carrera profesional y no participará en el Europeo de Huelva

La deportista onubense más laureada de todos los tiempos ha decidido poner fin a su carrera profesional. Carolina Marín, en un comunicado emitido en sus redes sociales, ha confirmado este jueves que su camino "acaba aquí" y, en consecuencia, no participará en el Europeo de Bádminton que se celebra en Huelva del 6 al 12 de abril.