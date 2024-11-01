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Carolina Marín pone fin a su carrera profesional y no participará en el Europeo de Huelva

Carolina Marín pone fin a su carrera profesional y no participará en el Europeo de Huelva

La deportista onubense más laureada de todos los tiempos ha decidido poner fin a su carrera profesional. Carolina Marín, en un comunicado emitido en sus redes sociales, ha confirmado este jueves que su camino "acaba aquí" y, en consecuencia, no participará en el Europeo de Bádminton que se celebra en Huelva del 6 al 12 de abril.

| etiquetas: carolina marin , badminton , carrera , fin
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Rogue #4 Rogue
Se va con más títulos que la duquesa de Alba.
Que pena que en Asia sea más reconocida que aquí.
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Gotsel #7 Gotsel
#4 pena, lo que se dice pena tampoco.
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Gadfly #2 Gadfly
ahora a hacer lo que le salga del coño sin molestar a nadie. Grande Carolina
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pitercio #6 pitercio
Con el mono que va a tener, habrá que verla tender la ropa a grito pelao. En fin ¡mucha salud y suerte!
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carademalo #10 carademalo
Me parece lógico y bien. Tiene las rodillas hechas cisco y de seguir machacándoselas y sufrir otra lesión gorda se arriesga a tener que usar andador a los 50.

Ha sido un placer verla jugar, aunque no oírla :-P . Ahora, a disfrutar del bádminton de otra forma.
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#9 Onaj
Enhorabuena Carolina por esa pedazo carrera profesional.
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traviesvs_maximvs #5 traviesvs_maximvs
#_1 y bien que hace
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Escafurciao #8 Escafurciao
Una pena tener que terminar así su carrera deportiva y más con el europeo en Huelva que ella trajo, gracias por tu esfuerzo.
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#3 sliana
Por fin habrá paz en el bádminton.
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
ahora a hacer publi y a montar una escuela deportiva haciendo creer a nenes de familias pijoprogres que van a ser estrellas deportivas cuando sólo están aparcando a sus diablillos insoportables para que les dejen seguir de tardeo y postureo un poco más... grande, Caro!
8 K -70

menéame