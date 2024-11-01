edición general
9 meneos
8 clics
Cantabria tiene este viernes 11 incendios forestales concentrados en la zona central

Cantabria tiene este viernes 11 incendios forestales concentrados en la zona central

Cantabria tiene este viernes 11 incendios forestales concentrados en la zona central Cantabria tiene, a primera hora de este viernes, 11 incendios forestales concentrados fundamentalmente en la zona central, concretamente en los municipios de Luena, Celaya, Vega de Paz, Lierganes, Villacarriedo, Rasines y Saro, en los que el operativo de extinción de la Consejería de Desarrollo Rural permanece actuando.

| etiquetas: cantabria , incendios
7 2 0 K 95 actualidad
9 comentarios
7 2 0 K 95 actualidad
ahotsa #1 ahotsa *
Cantabria no existe

Desde hace unos días, Cantabria está sufriendo decenas de incendios, pero eso no es noticia en menéame...

Algunos otros intentos vanos de publicar noticias:
meneame.net/story/cantabria-valora-pedir-ayuda-gobierno-central-sofoca
meneame.net/story/provocados-60-incendios-forestales-24-horas-36-ellos

¿Seguro que el sistema de selección de noticias es bueno?...
1 K 35
#3 Pitchford
#1 Es que los fuegos provocados por los ganaderos para quitar matorrales y conseguir más pasto son una constante todos los años desde tiempos inmemoriales..
3 K 55
manzitor #7 manzitor
#3 Siempre ha sido así, aunque no esté bien. Las temperaturas no son las de siempre, ni el tipo de bosques... la explicación no justifica la intención.
0 K 11
#9 Tensk
#3 #7 ¿Es sólo en Castilla y León donde hay una normativa que impide usar los terrenos quemados para pasto durante X años? me suena algo así de la ola de incendios del verano pasado.
0 K 10
Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
#1 Sí, es curioso porque esto es una noticia no sólo indignante, sino recurrente. Una vergüenza para el país.
0 K 15
eltxoa #4 eltxoa
Hablemos del lobo!
1 K 26
devilinside #5 devilinside
#4 Desde luego, desde que les han dado mecheros, están acabando con la ganadería quemando los pastos
0 K 12
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Allá donde gobierna el PP, los desastres se multiplican.
0 K 11
#2 Mk22
Ya se ha puesto a llover.
0 K 6

menéame