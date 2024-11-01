Cantabria tiene este viernes 11 incendios forestales concentrados en la zona central Cantabria tiene, a primera hora de este viernes, 11 incendios forestales concentrados fundamentalmente en la zona central, concretamente en los municipios de Luena, Celaya, Vega de Paz, Lierganes, Villacarriedo, Rasines y Saro, en los que el operativo de extinción de la Consejería de Desarrollo Rural permanece actuando.
| etiquetas: cantabria , incendios
Desde hace unos días, Cantabria está sufriendo decenas de incendios, pero eso no es noticia en menéame...
Algunos otros intentos vanos de publicar noticias:
meneame.net/story/cantabria-valora-pedir-ayuda-gobierno-central-sofoca
meneame.net/story/provocados-60-incendios-forestales-24-horas-36-ellos
¿Seguro que el sistema de selección de noticias es bueno?...