Canadá aclara que no firmará un acuerdo con China tras las amenazas de Trump

El primer ministro canadiense aseguró ayer que su país no tiene intención de firmar un acuerdo de libre comercio con China después de que su homólogo estadounidense amenazara con imponer aranceles del 100% a Canadá si firmaba un pacto comercial de esta naturaleza con Pekín. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, cargó contra Carney: "no estoy seguro de qué está haciendo, aparte de intentar aparentar ser virtuoso ante sus amigos globalistas en Davos. No creo que esté haciendo lo mejor para el pueblo canadiense".