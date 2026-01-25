edición general
Canadá aclara que no firmará un acuerdo con China tras las amenazas de Trump

El primer ministro canadiense aseguró ayer que su país no tiene intención de firmar un acuerdo de libre comercio con China después de que su homólogo estadounidense amenazara con imponer aranceles del 100% a Canadá si firmaba un pacto comercial de esta naturaleza con Pekín. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, cargó contra Carney: "no estoy seguro de qué está haciendo, aparte de intentar aparentar ser virtuoso ante sus amigos globalistas en Davos. No creo que esté haciendo lo mejor para el pueblo canadiense".

  1. mmlv #3 mmlv
    Si que han tardado poco en cagarse en los pantalones
    5 K 96
  2. #5 Mandri20
    Vaya, pues parece que las amenazas funcionan. Sigan dandole bola, sigan... Pero luego vayanse a llorar a su puta casa. Tanto discurso en Davos para seguir comiendo nabos imperiales. Quizá sea su sabor, o su textura, quién sabe.
    2 K 39
  3. #2 Pixmac
    Es lo peor que puede hacer si pretende dar una imagen fuerte frente a Trump. Si no firma el acuerdo, Trump le amenazará con aranceles por cualquier chorrada y lo tendrá pillado por los cataplines.
    2 K 38
  4. Malaguita #1 Malaguita
    Los discursos se nos dan mejor que las acciones.
    No pasa nada hombre, lo importante es que hubo mucha gente que se lo creyó y las encuestas de popularidad han mejorado.
    Súbele el sueldo al que te hizo el discurso.
    1 K 27
  5. Battlestar #4 Battlestar
    Normal que Trump crea que los aranceles funcionan como "multas" mientras le funcione...
    1 K 27
  6. cocolisto #8 cocolisto
    Es repetido pero Putin les tiene cogidas las medidas. Las élites políticas occidentales se alarmarán y protestarian para terminar “moviendo la cola” ante Trump y comiendo de su mano".
    0 K 20
  7. NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
    #3 Claro, están los mercados cerrados, si mañana abren con esta noticia igual tardan en recuperar valoraciones bastantes meses y querrán evitarlo
    0 K 18
  8. pip #6 pip
    Qué asco.
    0 K 12
  9. #7 unomas23
    Con lo bonito que quedó el discurso de cara a la galería.

    Debería dimitir ya.
    0 K 9

