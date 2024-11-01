Una campaña europea exige la retirada de Israel de la convocatoria universitaria Horizon

Las empresas israelíes involucradas tanto en el genocidio en Gaza como en la ocupación y apartheid de los territorios palestinos continúan recibiendo financiación del proyecto Horizon Europe. Este programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea seguirá previsiblemente, en su edición 2028-2034, subvencionando a entidades vinculadas directamente con el sionismo e incluso incrementará su presupuesto hasta los 175.000 millones de euros.
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Menuda salvajada.
Orgullo de mi país paperos ... orgulloso de mi gobierno: eso si es patriotismo y no pulseritas en la muñeca ... miraos en un espejo un rato porque dais pena.
"EuroviZion" deberían llamarlo ahora.
¡ úlcera dimisión YA ! Que hija de la gran puta.
Asqueroso.
Cada vez se van definiendo mejor
También habría que boicotear a los partidos que le ríen las gracias a los genocidas: PP, Nox y Junts.