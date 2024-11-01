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Una campaña europea exige la retirada de Israel de la convocatoria universitaria Horizon

Una campaña europea exige la retirada de Israel de la convocatoria universitaria Horizon

Las empresas israelíes involucradas tanto en el genocidio en Gaza como en la ocupación y apartheid de los territorios palestinos continúan recibiendo financiación del proyecto Horizon Europe. Este programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea seguirá previsiblemente, en su edición 2028-2034, subvencionando a entidades vinculadas directamente con el sionismo e incluso incrementará su presupuesto hasta los 175.000 millones de euros.

| etiquetas: boikot , israel , horizon , europa
93 95 1 K 455 ciencia
16 comentarios
93 95 1 K 455 ciencia
Comentarios destacados:      
N4ndo #1 N4ndo
<<Entre 2021 y 2024, según alega el grupo de presión israelí ELNET, cuya labor se centra en estrechar vínculos entre Israel y la UE, investigadores y empresas israelíes obtuvieron más de 1.100 millones de euros en financiación de Horizon Europe.>>

Menuda salvajada.
18 K 159
shake-it #3 shake-it
#1 Y menuda vergüenza como europeos
6 K 69
oceanon3d #2 oceanon3d *
¿Y Eurovision? ... ganas que empiece para ver a los lideres de derechas de la UE escondidos bajo una piedra.

Orgullo de mi país paperos ... orgulloso de mi gobierno: eso si es patriotismo y no pulseritas en la muñeca ... miraos en un espejo un rato porque dais pena.
3 K 37
Cuñado #4 Cuñado
#2 Eurovi... Sión... :tinfoil:

"EuroviZion" deberían llamarlo ahora.
3 K 46
#5 Perrota
Es absolutamente vergonzoso. Absolutamente.
2 K 19
#6 pirat
Hostia puta, encima nos hacen pagar las masacres que perpetran estos parásitos desalmados asesionazis.
¡ úlcera dimisión YA ! Que hija de la gran puta.
Asqueroso.
2 K 28
Lenari #7 Lenari
La izquierda woke en contra del intercambio y la colaboración universitaria y científica.

Cada vez se van definiendo mejor xD
11 K -66
#9 chochis
#7 mira, una falacia en un comentario!
6 K 62
traviesvs_maximvs #13 traviesvs_maximvs
#9 no llames falacia a lo que es directamente una gilipollez.
2 K 31
sieteymedio #14 sieteymedio
#9 No, es directamente alguna patología social.
0 K 10
moco36 #8 moco36
Fuera israel de todos los lugares. Que se pudra en su tierra prometida
1 K 15
#10 JanSolo
Yo creo que Israel ya ha cometido suficientes crímenes contra la humanidad para que la UE trate con ellos menos que con Rusia.
1 K 18
mdelapinta #11 mdelapinta
Me sigue encantando lo rápido que sacamos a Rusia de todas partes pero lo tranquilo que nos tomamos el tema Israelí. Ni de Eurovision...
1 K 15
#12 konde1313 *
Creo que deberíamos hacer partícipes en primera persona de las consecuencias de las acciones de Israel a los políticos europeos que siguen defendiendo una postura laxa con Israel, tal vez, si bombardeamos sus casas aplastando a sus hijos entre las ruinas les entre la comprensión de que igual lo que están defendiendo no está bien.
1 K 18
vviccio #15 vviccio
masjidalaqsa.com/israeli-product-checker-boycott-list
También habría que boicotear a los partidos que le ríen las gracias a los genocidas: PP, Nox y Junts.
0 K 11
Find #16 Find
#15 Boicoteaste Menéame cuando era propietario un reconocido sionista?
0 K 10

menéame