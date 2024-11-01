Una campaña europea exige la retirada de Israel de la convocatoria universitaria Horizon

Las empresas israelíes involucradas tanto en el genocidio en Gaza como en la ocupación y apartheid de los territorios palestinos continúan recibiendo financiación del proyecto Horizon Europe. Este programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea seguirá previsiblemente, en su edición 2028-2034, subvencionando a entidades vinculadas directamente con el sionismo e incluso incrementará su presupuesto hasta los 175.000 millones de euros.