Caída global de Microsoft Azure: Impacto en usuarios y servicios en la nube

Según datos de la web de seguimiento de incidencias Downdetector, más de 16.600 usuarios notificaron problemas en Azure y cerca de 9.000 en Microsoft 365, afectando tanto al acceso a la infraestructura en la nube como a las herramientas de productividad de la compañía. El fallo afecta principalmente al Azure Portal y a servicios como Azure Virtual Desktop, con reportes de fallos intermitentes, tiempos de respuesta lentos y dificultades de conexión en distintos puntos del planeta