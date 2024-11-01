edición general
Caída global de Microsoft Azure: Impacto en usuarios y servicios en la nube

Según datos de la web de seguimiento de incidencias Downdetector, más de 16.600 usuarios notificaron problemas en Azure y cerca de 9.000 en Microsoft 365, afectando tanto al acceso a la infraestructura en la nube como a las herramientas de productividad de la compañía. El fallo afecta principalmente al Azure Portal y a servicios como Azure Virtual Desktop, con reportes de fallos intermitentes, tiempos de respuesta lentos y dificultades de conexión en distintos puntos del planeta

3 comentarios
#2 girapomos
Envidia de AWS... Culo veo culo quiero
0 K 9
#3 hal9008
Y yo preguntándome por qué no funcionaba winget. Eso no hubiera pasado con apt-get :-D
0 K 9
#1 Razhan
Vaya mes llevamos
0 K 7

