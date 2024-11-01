edición general
3 meneos
11 clics
¿El café es una fruta?

¿El café es una fruta?

Sí, tecnicamente el café es una fruta. Mas específicamente, los granos de café son las semillas de una fruta llamada “cereza de café”. Estas cerezas son frutos del arbusto del cafeto, y cuando maduran, presentan un color rojo, amarillo o lila. Cada cereza generalmente contiene 2 semillas, que son los granos de café. Los granos son tostados para desarrollar sus sabores únicos y luego molidos para preparar el café.

| etiquetas: café , fruta
2 1 0 K 35 cultura
7 comentarios
2 1 0 K 35 cultura
Noctuar #2 Noctuar
Dice el texto que los granos de café son las semillas de una fruta llamada “cereza de café”. Pero entonces el café es una semilla; no una fruta.
4 K 58
Tx4 #5 Tx4
#2 Una fruta tb es una semilla madurada... :shit:
0 K 10
#7 Pitchford
#2 En todo caso un fruto seco, como las almendras o las avellanas..
0 K 18
AlienRoja #4 AlienRoja
Las semillas de una fruta no se consideran fruta en sí mismas. Una fruta es generalmente la parte de la planta que contiene las semillas, sirviendo como vehículo para su dispersión. Las semillas son el producto de la fecundación que se encuentra dentro de esa fruta. Por lo tanto, son componentes esenciales de la fruta, pero no son clasificables como fruta.
1 K 23
#6 Leclercia_adecarboxylata *
Para 3#, que me tiene bloqueado:

El consumo diario de 200-400mg/d de cafeína se considera seguro e incluso cada vez más estudios observacionales y ensayos clínicos están encontrando beneficios (antioxidantes, antifibróticos, ergogénicos, antidiabetógenos, neuroprotector -protege frente al parkinson y parece que también e.alzheimer - e incluso antiproliferativos).
0 K 20
#1 Joroñas
Te hace cagar como un kiwi.... No sé si eso cuenta :troll:
1 K 13
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
es droga legalizada, el café, como el alcohol. drogas con las que los gobiernos hacen negocios. la diferencia entre si es legal o no es quién hace negocio con la sustancia: los gobiernos? entonces es legal y muy legal. grupos "ajenos" a los gobiernos? entonces es ilegal y muy ilegal. pero todas son drogas, ni el café ni el alcohol le hacen nada bueno a tu cuerpo
0 K 12

menéame