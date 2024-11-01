Sí, tecnicamente el café es una fruta. Mas específicamente, los granos de café son las semillas de una fruta llamada “cereza de café”. Estas cerezas son frutos del arbusto del cafeto, y cuando maduran, presentan un color rojo, amarillo o lila. Cada cereza generalmente contiene 2 semillas, que son los granos de café. Los granos son tostados para desarrollar sus sabores únicos y luego molidos para preparar el café.