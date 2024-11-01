Caen las ventas locales y vuelan las importaciones: la Argentina productiva avanza hacia la destrucción total

La mitad de los empresarios consideran que su principal problema es la caída de ventas. Aun así, la élite acompaña a Milei y contribuye con la redacción de normas que destruirán aún más el mercado interno, como la reforma laboral. La farsa libertaria expuesta por el escándalo del clan Calvete que rodea al secretario Lavigne, el hombre de Toto Caputo a cargo de monitorear el derrumbe productivo.
Argentina solo produce sector primario. No podías comprar un puto móvil si no era a precio de cuerno de unicornio. Eso no es soportable.
No necesitan ni elecciones limpias, luego se extrañaran que venga un golpe de estado cuando se vote otra cosa, pero claro aun andan visitando y son financiados por los dictadores anteriores, cuando no por narcos , cuando no con coimas. La nueva politica y eso. Miento algo si hacen nuevo , estafar con una cripto trucha.
El boom del carrito importador.
Las compras minoristas en Temu y Shein treparon hasta 237,4%
Por poner un ejemplo Zara es considerada una marca de lujo que vende ropa de gran calidad comparada con la que se produce allí, aunque muy cara (unos vaqueros no bajan de 100 euros)
Noticia de hace dos días: tanto el consumo como el índice de confianza han subido en lo que va de noviembre.
La noticia también indica que hubo una bajada de consumo y confianza antes de las elecciones, durante octubre, algo que ya se sabía, pero desde las elecciones y a lo largo de noviembre se han ido recuperando tanto el consumo como el índice de confianza.
En suma, meneo-bulo usando datos anteriores a las elecciones, cuando hubo una bajada debida a la incertidumbre de que pudieran ganar los peronistas.
Algunos estan contentos hasta cuando les quitan soberania y un pais extranjero hace injerencia en unas elecciones. Con mentiras.
En fin, los medios argentinos y españoles de corte peronista se pasaron cerca de año y medio usando los datos económicos de los primeros tres meses de Milei. Ahora parece que se van a pasar el próximo año usando la variación económica de octubre de 2025, y si no, al tiempo