Caen las ventas locales y vuelan las importaciones: la Argentina productiva avanza hacia la destrucción total

La mitad de los empresarios consideran que su principal problema es la caída de ventas. Aun así, la élite acompaña a Milei y contribuye con la redacción de normas que destruirán aún más el mercado interno, como la reforma laboral. La farsa libertaria expuesta por el escándalo del clan Calvete que rodea al secretario Lavigne, el hombre de Toto Caputo a cargo de monitorear el derrumbe productivo.

pepel #3 pepel
Gracias, Milei; tú salvarás América.
Pertinax #19 Pertinax *
#3 Lo que yo me pregunto es por qué los brutales aranceles del kirchnerismo eran bien, y eliminarlos sean mal, cuando en EEUU instaurarlos es mal, y eliminarlos es bien.

Argentina solo produce sector primario. No podías comprar un puto móvil si no era a precio de cuerno de unicornio. Eso no es soportable.
pepel #20 pepel
#19 El secreto está en la dirección que lleve el flujo del dinero. Si llega a EE.UU. está bien.
cocolisto #6 cocolisto *
Había un país de política vidriosa que se ha convertido en un circo.Pobre Argentina en todas sus acepciones.
JackNorte #11 JackNorte *
Hasta cuando les putean les aplauden. supongo que siempre hay una minoria que siempre le va bien , aunque la mayoria se hunda.
No necesitan ni elecciones limpias, luego se extrañaran que venga un golpe de estado cuando se vote otra cosa, pero claro aun andan visitando y son financiados por los dictadores anteriores, cuando no por narcos , cuando no con coimas. La nueva politica y eso. Miento algo si hacen nuevo , estafar con una cripto trucha.
Antipalancas21 #15 Antipalancas21 *
Pero si según leo por aquí, todo esta volviendo a la normalidad y buen rumbo en Argentina, gracias a Milei.
Findeton #1 Findeton
El Destape, que recibe cientos de miles de dólares del gobernador Kicillof. Votado Spam.
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones *
#1 Hola, el voto spam funciona distinto de como piensas en menéame. Quizá te lo pueda explicar @eirene o @imparsifal. Ya de paso podrían hablarte sobre los votos negativos injustificados para tirar noticias porque no te gusten.
#4 pozz
#2 Lo de la nueva administración es de completo y absoluto chiste.
Eibi6 #7 Eibi6
#2 que razón tiene #_4 es un chiste que le dejen pulular por aquí
#5 pozz
Un panfleto peronista llorando contra Milei...
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones *
#5 Libertad de prensa le llaman, pero se ve que no te gusta mucho cuando no empata con tu sesgo ideológico. Solo te gusta la libertad de prensa en una dirección.
#10 pozz
#8 Lo que hacen esta gente no es libertad de prensa, es oposicion en favor de quienes destruyeron la economia argentina durante decadas, hacen activismo y propaganda... Y les escuece que el pueblo argentino apruebe la gestión de Milei, tienen la guerra del relato bastante perdida.
Dragstat #18 Dragstat *
#5 Si es un panfleto Peronista estas noticias no les va a hacer llorar precisamente, sino todo lo contrario. En cualquier caso no debe de sorprender a nadie una noticia así, es justo lo que quiere hacer Milei, basar la economía en explotar los recursos naturales argentinos al máximo y la exportación de materias primas y productos agrícolas y ganaderos. Y en base a ello mejorar las variables macro, mientras que la población es simplemente mano de obra a mantener barata que simplemente tiene que trabajar y tener niños. El modelo de Rusia, básicamente. Y los argentinos es lo que quieren pues lo han comprado.
bronco1890 #17 bronco1890
Argentina productiva: empresas ineficientes protegidas por papá estado mediante aranceles monstruosos y barreras legales a la importación, las consecuencias por supuesto las pagan todos los argentinos.
Por poner un ejemplo Zara es considerada una marca de lujo que vende ropa de gran calidad comparada con la que se produce allí, aunque muy cara (unos vaqueros no bajan de 100 euros)
#12 mancebador
Que curioso, las ventas minoristas aumentan en el año, sin embargo, son los "productores locales" los que caen, a ver si es que han estado viviendo en un mercado cautivo, jodiendo a los consumidores para forrarse, y ahora que tienen que competir se les está acabando el chollo.

www.elobservador.com.uy/argentina/economia-y-negocios/el-consumo-masiv
Lenari #9 Lenari *
{0x1f514} BULO

Noticia de hace dos días: tanto el consumo como el índice de confianza han subido en lo que va de noviembre.
www.clarin.com/economia/da-vuelta-consumo-indice-confianza-sube-88-nov

La noticia también indica que hubo una bajada de consumo y confianza antes de las elecciones, durante octubre, algo que ya se sabía, pero desde las elecciones y a lo largo de noviembre se han ido recuperando tanto el consumo como el índice de confianza.

En suma, meneo-bulo usando datos anteriores a las elecciones, cuando hubo una bajada debida a la incertidumbre de que pudieran ganar los peronistas.
JackNorte #14 JackNorte *
#9 Cuando se necesitan los datos del mes en curso sin terminar para decir que algo es un bulo. Luego cuando termine este mes , vemos si despues de joderse los 20 mil millones las cosas pintan igual , porque eso tambien ha sucedido este mes no?
Algunos estan contentos hasta cuando les quitan soberania y un pais extranjero hace injerencia en unas elecciones. Con mentiras. :-)
Lenari #16 Lenari
#14 Durante el parón económico que hubo en el periodo que va de la victoria peronista en Buenos Aires a la victoria de Milei en las nacionales, las noticias económicas en meneame sobre Argentina ya no es que fueran sobre el mes en curso, es que iban sobre la semana anterior, no veo que entonces hubiera problema con eso :-D

En fin, los medios argentinos y españoles de corte peronista se pasaron cerca de año y medio usando los datos económicos de los primeros tres meses de Milei. Ahora parece que se van a pasar el próximo año usando la variación económica de octubre de 2025, y si no, al tiempo xD
