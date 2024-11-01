Caen las ventas locales y vuelan las importaciones: la Argentina productiva avanza hacia la destrucción total

La mitad de los empresarios consideran que su principal problema es la caída de ventas. Aun así, la élite acompaña a Milei y contribuye con la redacción de normas que destruirán aún más el mercado interno, como la reforma laboral. La farsa libertaria expuesta por el escándalo del clan Calvete que rodea al secretario Lavigne, el hombre de Toto Caputo a cargo de monitorear el derrumbe productivo.