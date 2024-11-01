Cada vez más hombres mean sentados en lugar de hacerlo de pie. La ciencia sabe que es una buena idea

Un metaanálisis (un estudio realizado a partir de estudios) realizado hace unos años comprobó que existían ventajas para personas con los denominados “síntomas urinarios bajos” (LUTS), sentarse podía aumentar el flujo urinario, reducir el tiempo requerido para completar la operación y minimizar el volumen de residuo post-vaciado de nuestra vejiga. En personas sanas la diferencia en los parámetros no resultaba significativa.
| etiquetas: salud , urología , próstata
En hombres sanos, la diferencia entre orinar de pie o sentado no es clara.
tener o no tener bronca con la parienta por no apuntar bien
Otra cosa es que no limpies, entonces la parienta tendrá razón y la bronca será siempre necesaria.
Sí meas sentado, mientras cagas. ¿O no meas algo, por poco que sea, en esos momentos?.