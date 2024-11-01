edición general
Cada vez más hombres mean sentados en lugar de hacerlo de pie. La ciencia sabe que es una buena idea

Cada vez más hombres mean sentados en lugar de hacerlo de pie. La ciencia sabe que es una buena idea

Un metaanálisis (un estudio realizado a partir de estudios) realizado hace unos años comprobó que existían ventajas para personas con los denominados “síntomas urinarios bajos” (LUTS), sentarse podía aumentar el flujo urinario, reducir el tiempo requerido para completar la operación y minimizar el volumen de residuo post-vaciado de nuestra vejiga. En personas sanas la diferencia en los parámetros no resultaba significativa.

hazardum #1 hazardum
Yo es que apuntó muy mal por la mañana recién despertado
TipejoGuti #18 TipejoGuti *
#1 Jo, yo apunto de lujo, soy un tirador excelente pero por las mañanas no sé por qué suelen salir dos disparos a la vez y,,, tiroteo incontrolable :-D
hazardum #20 hazardum
#18 Por la mañana y después del cuchi-cuchi es jodido xD
#2 T3rr0rz0n3
En casa sentado, fuera de pie.
Chinchorro #8 Chinchorro
#2 En casa o en baño de confianza sentado. Fuera, de pie.
Cineojo #9 Cineojo
#8 en casa sentado en tu casa te meo todo por fuera.
Chinchorro #13 Chinchorro
#9 No me quieres escuchar después de mearme el baño. No quieres, de verdad.
#3 Dav3n
Si si, pero no lo hacen por salud sino por miedo :troll:
Mikhail #24 Mikhail
#3 Eso también es salud. xD
skaworld #4 skaworld
Lo importante no es si sentado o de pie, lo importante es sobre quien
The_Ignorator #19 The_Ignorator
#4 O ya a una edad, como la DGT: "Lo importante es llegar"
#5 pandasucks
Yo empiezo a ir al baño en los pubs con los amigos de 2 en 2
g3_g3 #6 g3_g3
En personas sanas la diferencia en los parámetros no resultaba significativa.
#10 concentrado
#6 Claro, y los estudios médicos sólo se hacen para personas sanas :clap:
g3_g3 #21 g3_g3
#10 ¿Seguro? Yo diría que se hacen para todas las personas.
#7 Grahml *
La principal razón es cuando se tienen problemas prostáticos o dificultad para orinar sí se recomienda la posición sentada, ya que hombres con próstata agrandada que orinan sentados dejan menos orina residual en la vejiga que cuando lo hacen de pie.

En hombres sanos, la diferencia entre orinar de pie o sentado no es clara.
#12 concentrado
#7 A partir de los 50 años, el 50% de los hombres poseen hiperplasia benigna de próstata o algún síntoma de la misma. Eso es una población muy amplia.
Aokromes #15 Aokromes
#7 > En hombres sanos, la diferencia entre orinar de pie o sentado no es clara.

tener o no tener bronca con la parienta por no apuntar bien :troll:
#16 Grahml
#15 Mientras limpies allá por dónde pases, entiendo que no haya bronca alguna.

Otra cosa es que no limpies, entonces la parienta tendrá razón y la bronca será siempre necesaria. xD
#11 josiahallen
No pienso orinar sentado se pongan como se pongan. De hecho, guardo nota mental de los sitios cuyos lavabos tienen urinarios y privilegio ir a esos sitios.
#17 unocualquierax
#11
Sí meas sentado, mientras cagas. ¿O no meas algo, por poco que sea, en esos momentos?.
Mikhail #25 Mikhail
#17 Es que si mea sentado, se relaja y no puede estar alerta por si le pica la cobra gay. Tiene miedo de volverse gay si mea sentado. xD
#14 cocococo
Es mejor mear acostado.
MoñecoTeDrapo #22 MoñecoTeDrapo
Tiene su intríngulis  media
GeneWilder #23 GeneWilder
Otra ventaja es que puedes mear a oscuras. Muy importante cuando te despiertas en medio de la noche con la vejiga llena.
