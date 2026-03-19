Cachondeo con un artículo sobre el éxito de Barron Trump, "millonario a los 19 años": "Yo trabajé con él en la vendimia. Todos sabíamos que llegaría lejos"

estamos ante otro triunfo de la meritocracia: ese concepto que funciona especialmente bien cuando vienes ya con el mérito puesto de casa. Hablamos de Barron Trump, hijo del presidente de EEUU, Donald Trump. Un joven que es "millonario a los 19 años", según nos hace saber un artículo de El Español.
| etiquetas: barron trump , dinero , millonarios , meritocracia
Que su papi sea el presidente de EEUU es solo una anécdota.
#6 Invertir en petroleo antes de que su padre ataque Irán, invertir y montar empresas crypto antes de que los jueces a los que puso papi anulen leyes y ciertos controles y papi indulte a empresarios crypto que son unos estafadores.
Que su papi le haga publicidad y le pase contactos... Tiene mucha suerte.
pripapivilegiada
Me ha hecho gracia este tweet.
Se hizo rico doblando criptomonedas en un sótano.
Creo que ya sabemos que la clave estar en doblar algo para hacerse rico.
www.elespanol.com/corazon/celebrities/20260319/barron-trump-millonario
Periodista. He pasado por grandes medios como Telecinco, El Confidencial, LOOK y ahora estoy en JALEOS (El Español). x.com/JessCarmonaChec
En El Español hay gente muy capaz de escribir esa vergüenza de artículo.
Da bastante asquete, sí.
Al menos, son sinceros:
Nacer en una familia con una posición económica privilegiada es una suerte.
"El nuevo cambio de soberanía en Ceuta y Melilla propiciado por los EE.UU. ahorarrá a España miles de millones de euros en gastos administrativos y manutención de infraestructuras."
Éstos son capaces de vender a su madre por una paguita. O sin paguita. Por el selfie.
P.D: Luego ya después de las risas... viene el asco/pena.