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Cachondeo con un artículo sobre el éxito de Barron Trump, "millonario a los 19 años": "Yo trabajé con él en la vendimia. Todos sabíamos que llegaría lejos"

Cachondeo con un artículo sobre el éxito de Barron Trump, "millonario a los 19 años": "Yo trabajé con él en la vendimia. Todos sabíamos que llegaría lejos"

estamos ante otro triunfo de la meritocracia: ese concepto que funciona especialmente bien cuando vienes ya con el mérito puesto de casa. Hablamos de Barron Trump, hijo del presidente de EEUU, Donald Trump. Un joven que es "millonario a los 19 años", según nos hace saber un artículo de El Español.

| etiquetas: barron trump , dinero , millonarios , meritocracia
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43 comentarios
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Comentarios destacados:            
#2 laruladelnorte
mientras Donald Trump afronta su segundo mandato presidencial y recupera el control de la agenda política estadounidense, su hijo menor construye, paso a paso, un perfil propio en el terreno que mejor domina la familia: el de los negocios.

Que su papi sea el presidente de EEUU es solo una anécdota. :roll:
26 K 258
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#2 No seamos tan críticos ni neguemos sus méritos y visión de negocio. Supo invertir en petróleo justo antes de que el presidente de EE.UU. atacara Irán. Eso es olfato.
25 K 257
#7 laruladelnorte
#6 La casualidad... xD xD xD
7 K 78
#22 PerritaPiloto
#1 Buen movimiento de Pedro J, haciendo la pelota al futuro líder del mundo libre, o por lo menos ofreciendo su medio para promocionar los negocios crypto de los Trump a cambio de unos cacahuetes.

#6 Invertir en petroleo antes de que su padre ataque Irán, invertir y montar empresas crypto antes de que los jueces a los que puso papi anulen leyes y ciertos controles y papi indulte a empresarios crypto que son unos estafadores.

Que su papi le haga publicidad y le pase contactos... Tiene mucha suerte.
3 K 28
Un_señor_de_Cuenca #43 Un_señor_de_Cuenca
#22 No creo que un miembro de esa familia de demostrada probidad y visión de negocio haya hecho uso de una técnica tan burda e ilegal como la utilización de información privilegiada. Sería un escándalo inaceptable en ese país, Faro de la Libertad (TM).
0 K 15
smilo #29 smilo
#6 informacion pripapivilegiada
3 K 48
#39 Gurripander
#6 Sería un consejo de papaíto, amigo, que es quién decidió atacar...menuda inteligencia que gastas.
0 K 7
Un_señor_de_Cuenca #40 Un_señor_de_Cuenca
#39 No apruebo, como es lógico, que pongas en duda mi inteligencia. Pero lo que desde luego denosto es tu manifiesta incapacidad para detectar el sarcasmo.
0 K 15
Kleshk #15 Kleshk
#2 y que haga apuestas conociendo lo que va hacer papi... pues también ayuda a ganar dinero
3 K 34
EldelaPepi #3 EldelaPepi
xD
Me ha hecho gracia este tweet.
Se hizo rico doblando criptomonedas en un sótano.
19 K 198
#19 Leon_Bocanegra
#3 joder, como Felipe VI que empezó doblando coronas y mirad hasta donde ha llegado!;
1 K 19
#41 Gurripander
#19 El padre era el verdadero pieza...mira la fortuna que ha acumulado, desde que llegó de Roma, con una mano delante, y otra detrás. Un buen pepino persa le vendría la mar de bien, que lo tienen bien a su alcance...
0 K 7
allaquevamos #42 allaquevamos
#3 Mira, qué coincidencia como la hija de Amancio Ortega que comenzó doblando camisetas en un Zara y mira donde ha llegado.
Creo que ya sabemos que la clave estar en doblar algo para hacerse rico. xD xD
0 K 7
elGude #5 elGude
La meritocracia de toda la vida.
11 K 108
termopila #4 termopila
Los mimos méritos que Isabel II siendo reina con menos de tres años…
6 K 67
neiviMuubs #26 neiviMuubs
Me recuerda a la clave para lograr ser millonario de Donald Trump, que empezaba de este palo: "cuando cumplí la mayoría de edad, mi padre me regaló mi primer millón de dólares (...)" :roll:
4 K 49
themarquesito #8 themarquesito
#1 No voy a entrar en el artícuo, que puede dar muchísimo asco
14 K 156
Find #11 Find
#8 Ya lo hice yo por ti. Ascazo máximo. No se como alguien puede escribir esa vergüenza de artículo
5 K 45
comunerodecastilla #24 comunerodecastilla *
#11 :foreveralone:
Periodista. He pasado por grandes medios como Telecinco, El Confidencial, LOOK y ahora estoy en JALEOS (El Español). x.com/JessCarmonaChec :foreveralone: :foreveralone:  media
1 K 15
#37 Gurripander
#24 ..de la 'Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), los del rector del 'microchís', qué te puedes esperar de uno, salido de ahí...
0 K 7
EldelaPepi #25 EldelaPepi
#11
En El Español hay gente muy capaz de escribir esa vergüenza de artículo.
2 K 21
#14 Eukherio
#8 Sea como fuere, mientras Donald Trump afronta su segundo mandato presidencial y recupera el control de la agenda política estadounidense, su hijo menor construye, paso a paso, un perfil propio en el terreno que mejor domina la familia: el de los negocios.

Da bastante asquete, sí.
4 K 34
HeilHynkel #30 HeilHynkel *
#1 #8

Al menos, son sinceros:

Nacer en una familia con una posición económica privilegiada es una suerte.
2 K 30
#9 lameth
Me cagüen. Pero que comepollas que son los que vienen a salvar ¡España! Y luego van de patriotas.
3 K 36
#10 Eukherio
#9 Yo sigo soñando con los artículos que se escribirían si Trump pidiese públicamente Ceuta y Melilla para Marruecos. Alguno colapsaría.
4 K 33
Azrapse #34 Azrapse
#10 Algo como
"El nuevo cambio de soberanía en Ceuta y Melilla propiciado por los EE.UU. ahorarrá a España miles de millones de euros en gastos administrativos y manutención de infraestructuras."
Éstos son capaces de vender a su madre por una paguita. O sin paguita. Por el selfie.
0 K 7
#31 KaBeKa
#9 Es de un nivel acojonante. Que los que más tiran de bandera y españa se dediquen a comer pollas de estadounidenses es de lo más cómico que últimamente leo. Ni EMT es tan gracioso.
P.D: Luego ya después de las risas... viene el asco/pena.
1 K 15
Rogue #18 Rogue
Millonario y retarder. Viene todo en el mismo paquete.
2 K 28
reithor #13 reithor
No os riais, está llamado a hundir el imperio de su padre.
1 K 17
blanjayo #16 blanjayo
#13 Mas bien el de su abuelo, su padre ya empezó a hundirlo.
0 K 9
reithor #20 reithor
#16 el heredará de lo que deje su padre, de su abuelo no heredó nada
0 K 12
Miguel_Diaz_2 #35 Miguel_Diaz_2
#16 Su padre parece que es una mierda en los negocios si juega con las mismas reglas que el resto pero siendo el presidente de EEUU con acceso a información privilegiada y con capacidad de tomar decisiones que afecten en la bolsa a su antojo no dudo que va a salir del cargo ultratrillonario.
0 K 7
capitansevilla #27 capitansevilla
¿Cómo era aquello del ascensor social?. Ah si, que no funciona. Está averiado.
1 K 15
Sacronte #28 Sacronte
#27 Si funciona, solo que nosotros no estamos dentro, estamos debajo y los empresaurios entan bajando al segundo sotano y aplastandonos en el fondo con la cabina.
1 K 15
#23 harverto
Exhibición BDSM
0 K 10
DDJ #12 DDJ *
Cuando los propios maga terminen colgando al padre, espero que obliguen a éste y a los otros hijos a entregar todo el incremento de dinero que hayan logrado desde que Donald Trump es presidente.
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Magog #32 Magog
Los de El Español algunas veces se pasan tragando rabo, lo peor de todo es que son mamadas que ni les piden que hagan, son tan p** que las hacen por puro placer
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#36 osids
#32 Si no te pagan ni siquiera eres p***, es puto vicio xD
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#17 PerritaPiloto
El que mas me ha gustado es el que empezó en un garaje. Coge el mito del garaje de Silicon Valley y subirte a una nave lleno de coches deportivos. Google compró el garaje cuando empezó a hacer tours en sus instalaciones. HP conserva el garaje de Palo Alto, aunque alimentos ellos si empezaron en uno. Aún todavía no eran más escasos que las oficinas alquiladas por metros.
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Windows95 #38 Windows95
Es increible la cara tan hostiable que tiene. Aunque sea un gigantón, es que es verlo y acordarse del "caranchoa". La ciencia debería de estudiar ese fenómeno.
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GuerraEsPaz #21 GuerraEsPaz
y ya si se alista para ir a la guerra de iran, exitazo. ganan por goleada xD xD xD
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bacilo #33 bacilo
Millonario desde que era un cigoto.
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menéame