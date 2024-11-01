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Los Caballeros Templarios condenan la imagen generada por IA de Trump y exigen una disculpa [ENG]

Los Caballeros Templarios condenan la imagen generada por IA de Trump y exigen una disculpa [ENG]

El grupo condenó al presidente mediante un comunicado emitido en reacción a la imagen y, posteriormente, exigió su retirada inmediata. El grupo también pidió al presidente de Estados Unidos que emitiera una disculpa pública a los cristianos de todo el mundo. “La Orden de los Caballeros Templarios y su Consejo rector exigen que esta imagen ofensiva y blasfema sea retirada de inmediato”, decía el comunicado. La organización señaló que su crítica se produce a pesar de su anterior apoyo político a Trump.

| etiquetas: caballeros , templarios , trump , ia
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2 comentarios
4 0 0 K 72 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Si los Templarios amenazan a Trump, los Assassins saldrán en su defensa. :roll:  media
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Una cruzadita? Si el Papá llama a filas…
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menéame