Los Caballeros Templarios condenan la imagen generada por IA de Trump y exigen una disculpa [ENG]

El grupo condenó al presidente mediante un comunicado emitido en reacción a la imagen y, posteriormente, exigió su retirada inmediata. El grupo también pidió al presidente de Estados Unidos que emitiera una disculpa pública a los cristianos de todo el mundo. “La Orden de los Caballeros Templarios y su Consejo rector exigen que esta imagen ofensiva y blasfema sea retirada de inmediato”, decía el comunicado. La organización señaló que su crítica se produce a pesar de su anterior apoyo político a Trump.