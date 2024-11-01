BYD presenta la batería Blade 2.0 y rompe el mercado

BYD acaba de presentar (5 de marzo) oficialmente su Blade Battery 2.0, una batería que permite conducir más de 621 millas (1000km) con una sola carga, y con una garantía de 620.000 millas (1.000.000 km). Una carga de 5 minutos permite recorrer 250 millas (400 km). Su producto deja muy atrás cualquier modelo de la competencia y ya está disponible en su modelo Denza Z9GT.