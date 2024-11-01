edición general
4 meneos
28 clics

BYD presenta la batería Blade 2.0 y rompe el mercado

BYD acaba de presentar (5 de marzo) oficialmente su Blade Battery 2.0, una batería que permite conducir más de 621 millas (1000km) con una sola carga, y con una garantía de 620.000 millas (1.000.000 km). Una carga de 5 minutos permite recorrer 250 millas (400 km). Su producto deja muy atrás cualquier modelo de la competencia y ya está disponible en su modelo Denza Z9GT.

| etiquetas: byd , batería , blade , coche eléctrico
3 1 0 K 45 tecnología
3 comentarios
3 1 0 K 45 tecnología
#2 Tronchador.
La segunda batería milagrosa de la semana.
Es una lástima que se siga midiendo la capacidad de una batería en km en vez de en watios hora, porque no es lo mismo ponérsela a un SUV de 3000 kilos que a un compacto de 1000.
1 K 18
Cantro #3 Cantro
#2 Aún así, estamos hablando de una batería en producción, no el típico prototipo. Esta la veremos circulando y nos haremos una idea de qué vehículos, qué modelos y en qué condiciones pueden calzarla
0 K 11
DrEvil #1 DrEvil
Y sin bombardear a nadie.
0 K 8

menéame