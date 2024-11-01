edición general
9 meneos
35 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Buscan desesperadamente a Boro, un perro que viajaba en uno de los trenes accidentados en Adamuz

Boro iba junto a sus familia en el tren iryo siniestrado en Adamuz, un accidente que se ha cobrado la vida de 39 personas y que ha dejado a otras 100 heridas. Entre los heridos está una de sus hermanas, embarazada, que está en la UCI. Su hermana se lo ha explicado a El Mundo: al parecer trató de proteger a Boro. Ella se rompe a llorar al pedir ayuda porque ahora el perrete, un mestizo de Perro de Aguas y Schnauzer que fue adoptado en la protectora de Málaga, está desaparecido.

| etiquetas: accidente , tren , adamuz
8 1 9 K 72 actualidad
18 comentarios
8 1 9 K 72 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 Chiapela *
Para sus dueños es uno más de la familia. Sólo lo puede entender los que tienen o han tenido perro.
8 K 102
Ferran #2 Ferran
#1 Estan buscando a un montòn de gente :-/
2 K 42
#5 Chiapela *
#2 #3 nadie va a dejar de buscar personas por buscar el perro.
5 K 64
Perogrullo. #8 Perogrullo.
#5 Si en el titular pone "Buscan desesperadamente a Boro..." da a entender que ahora mismo hay mínimo dos personas buscando a Boro en vez de a seres humanos.
0 K 9
#14 gershwin *
#8 #2 #3 como que a esas personas que buscan al perro las dejan entrar en los vagones.. pero vamos a ver.. que no sé está rastreando la zona en busca de nadie... la gente y cadáveres se sabe dónde están pero hay que llegar a ellos entre toneladas de hojalata
1 K 29
#16 Chiapela
#14 por fin alguien que tira del sentido común
1 K 39
Antipalancas21 #18 Antipalancas21
#5 Creo que se pueden buscar a la vez sin problema.
0 K 20
oLiMoN63 #10 oLiMoN63
#1 yo he tenido perros y los sigo teniendo... Y ese titular no puedo entenderlo.
0 K 9
#17 Chiapela
#10 a los perros de caza y de presa no se le suele tener mucho afecto.
0 K 19
UsuarioXY #15 UsuarioXY
#1 y los que no han tenido familia.
0 K 5
#13 gershwin
He leído que ya apareció y lo tienen atendido en el pueblo
1 K 29
#7 dclunedo
Yo he visto al Perro dando una rueda de prensa..... perdón ya me voy....
1 K 24
#3 Anonimatron
Arriesgándome a que me friáis a negativos... Podemos centrarnos en la búsqueda de personas desaparecidas? Me pongo en la piel de familiares que no tengan noticias todavía de algún ser querido y tener que ver la noticia de la búsqueda del perro... Me deja muy mal cuerpo
2 K 24
siempreesverano #4 siempreesverano
#3 srperro.com, macho
1 K 17
kumo #6 kumo
#3 Tú puedes centrarte en lo que tú quieras. Lo que sea que no te deje mal cuerpo, eh?
0 K 9
#9 Pixmac
#3 No hace falta dejar de buscar a personas. El perro puede estar por el pueblo (seguramente se habrá asustado y alejado de la zona del accidente) u otro lugar en el que lo vea alguien y pueda dar el aviso.
1 K 39
powernergia #11 powernergia
Creo que el que esté desaparecido es una buena señal, supongo que huiría con todo el lio.
Si hubiera muerto seguramente ya habría aparecido en el tren.
0 K 11
Paltus #12 Paltus *
#0 Has cambiado la entradilla quitando la gracia a la redacción de manoticia. La que está herida no es la hermana del perro, es la humana del perro.
0 K 10

menéame