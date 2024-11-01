Buscan desesperadamente a Boro, un perro que viajaba en uno de los trenes accidentados en Adamuz

Boro iba junto a sus familia en el tren iryo siniestrado en Adamuz, un accidente que se ha cobrado la vida de 39 personas y que ha dejado a otras 100 heridas. Entre los heridos está una de sus hermanas, embarazada, que está en la UCI. Su hermana se lo ha explicado a El Mundo: al parecer trató de proteger a Boro. Ella se rompe a llorar al pedir ayuda porque ahora el perrete, un mestizo de Perro de Aguas y Schnauzer que fue adoptado en la protectora de Málaga, está desaparecido.