Se busca nombre para el único Gorilla Gorilla Gorilla nacido en España en el año 2025

El único ejemplar de gorila de llanura (Gorilla gorilla gorilla) -una especie catalogada en peligro crítico de extinción- nacido en España en el 2025 y el segundo de Europa, es un macho que vino al mundo en el parque zoológico Bioparc de Fuengirola (Málaga), donde se ha abierto una votación para elegir su nombre. La votación estará abierta en la web oficial bioparcfuengirola.es en la que se anunciará el nombre ganador entre las opciones a elegir, que son Ernie, Kasai y Goodall. Su nacimiento es un hito para el programa europeo de conservación.

Barney_77
Óscar.
4 K 55
Deviance
#4 Das
0 K 13
Malinke
#4 «Golla», (gorila de las llanuras) promocionemos el cine español.
0 K 11
bacilo
Maguila
1 K 27
Cantro
Le llamaría Cubo
1 K 23
ingenierodepalillos
#3 Eso suena a apellido, Alan por ejemplo, es un nombre de origen celta, que significa "bello", "atractivo" o "pequeña roca", yo creo que le pega: Alan Cubo, Al para abreviar.
1 K 23
Cantro
#5 yo lo digo por gorilla gorilla gorilla = gorila al cubo
0 K 11
Cantro
#11 gorilla x gorilla = gorila al cuadrado. X gorila = gorila al cubo

¿Pero tú no eres ingeniero? xD
0 K 11
ingenierodepalillos
#13 No me ha entendido, gorila Al Cubo.
1 K 23
Cantro
#16 Tiene razón, caballero. Mis disculpas y mi positivo
0 K 11
Yorga77
Siempre me a gustado Cesar. :troll:
0 K 20
Leclercia_adecarboxylata
María del Rosario Jiménez de Todos los Santos.
0 K 20
alfre2
Monja, monja, monja,...
0 K 12
ChatGPT
Es evidente, le llamaría “Gorilla”
0 K 11
toshiro
Melodino
0 K 10
Furiano.46
Roberto ( en referencia a Robert Neville, personaje principal de Im legend)
0 K 10
Spirito
Spirito.
0 K 7
japal
Marcelino
0 K 6

