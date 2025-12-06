Se busca nombre para el único Gorilla Gorilla Gorilla nacido en España en el año 2025

El único ejemplar de gorila de llanura (Gorilla gorilla gorilla) -una especie catalogada en peligro crítico de extinción- nacido en España en el 2025 y el segundo de Europa, es un macho que vino al mundo en el parque zoológico Bioparc de Fuengirola (Málaga), donde se ha abierto una votación para elegir su nombre. La votación estará abierta en la web oficial bioparcfuengirola.es en la que se anunciará el nombre ganador entre las opciones a elegir, que son Ernie, Kasai y Goodall. Su nacimiento es un hito para el programa europeo de conservación.