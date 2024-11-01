El bulo del agua solar: de TikTok a la pseudociencia  

Asier Ruiz ha explicado que el llamado “agua solar” consiste en dejar una botella o recipiente de agua al sol durante varias horas, con la creencia de que adquiere “propiedades curativas o espirituales”. Esta práctica se ha viralizado en plataformas como TikTok, Instagram o YouTube, pero, como ha recalcado Ruiz, carece de respaldo científico. “El agua es H₂O. Puede calentarse y evaporarse, pero no cambia su estructura por estar al sol”.
| etiquetas: bulo , agua solar , pseudociencia
