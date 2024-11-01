edición general
7 meneos
36 clics
El bulo del agua solar: de TikTok a la pseudociencia

El bulo del agua solar: de TikTok a la pseudociencia  

Asier Ruiz ha explicado que el llamado “agua solar” consiste en dejar una botella o recipiente de agua al sol durante varias horas, con la creencia de que adquiere “propiedades curativas o espirituales”. Esta práctica se ha viralizado en plataformas como TikTok, Instagram o YouTube, pero, como ha recalcado Ruiz, carece de respaldo científico. “El agua es H₂O. Puede calentarse y evaporarse, pero no cambia su estructura por estar al sol”.

| etiquetas: bulo , agua solar , pseudociencia
5 2 2 K 102 Desinfórmame
14 comentarios
5 2 2 K 102 Desinfórmame
alfema #3 alfema
No nos extinguimos de milagro.
4 K 74
#5 Setis
#3 No hables tan pronto, que no está tan claro que no nos vayamos a extinguir.
0 K 7
#12 Sacapuntas *
#3 #5 Es bastante probable que nos extingamos. No ya por lo poco inteligentes que somos la mayoría, sino porque encima elegimos de modelo a seguir a los más tontos de todos. xD
0 K 11
ChatGPT #1 ChatGPT
Homeopatía en remoto
1 K 31
nopolar #9 nopolar
El mar está al sol...
1 K 18
Skiner #14 Skiner
#9 Bebe mucha agua de mar y te mueres :wall:
0 K 8
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
Pero termina teniendo una alta concentración de MDH

Monóxido de Di Hidrógeno
0 K 15
Skiner #13 Skiner *
Lo que adquiere el agua son microplásticos degradados del calentamiento de la botella.
Y muchos más números de si bebes mucha agua de esa de que te pongas malo o acabes con cáncer. :clap:
#0 Como es un bulo tu envio lo voto como tal :troll:
0 K 8
Enero2025 #2 Enero2025
Noticia errónea, no trata de Ayuso, Vox…
1 K 5
ChatGPT #4 ChatGPT
#2 que no te extrañe que la vendan en Quirón
0 K 11
Enero2025 #6 Enero2025
#4 algo tramara…
0 K 6
Bolgo #7 Bolgo
#2 seguro que luego te quejas cuando sale la frutera Quironesa en portada, por noticia cansina… anda que
0 K 10
ChatGPT #10 ChatGPT
#7 igual ni has pillado la ironía…
0 K 11
Bolgo #11 Bolgo
#10 ni falta que hace…
0 K 10

menéame