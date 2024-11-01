Brutal paliza de unos agentes de seguridad a una pareja que acudió al concierto de Yurena: "Nos dijeron 'os vamos a matar, maricones"

Los detalles: Adrián, víctima de la agresión, ha contado a laSexta que la agresión comenzó sin mediar palabra. Una vez había acabado la actuación en Madrid, sintieron un empujón por la espalda.
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Así que hombre, sería bastante agradable que no generalices de esa puta manera tan asquerosa.
- esta pareja no querían abandonar el recinto después del concierto
- cuando se negaron a hacerlo, la policía ejerció una fuerza absolutamente desproporcionada
- como consecuencia de ello uno de los integrantes de la pareja intenta dar una patada a un perro
- y el resto es historia...
Menos mal que está grabado.
"Brutal paliza"
Ahí lo dejo
A mí la noticia me rechina por muchos sitios, no creo que tardemos en saber que más detalles de las causas de lo ocurrido.