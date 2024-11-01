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Brutal paliza de unos agentes de seguridad a una pareja que acudió al concierto de Yurena: "Nos dijeron 'os vamos a matar, maricones"

Brutal paliza de unos agentes de seguridad a una pareja que acudió al concierto de Yurena: "Nos dijeron 'os vamos a matar, maricones"

Los detalles: Adrián, víctima de la agresión, ha contado a laSexta que la agresión comenzó sin mediar palabra. Una vez había acabado la actuación en Madrid, sintieron un empujón por la espalda.

| etiquetas: agresión , homofobia , policía , vistalegre , maricones
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Seguimos para bingo, pero dicen PP y Vox que en este país no hay homofobia y tal...
9 K 87
sivious #7 sivious
#1 El otro dia bien que me dijeron por aqui que no habia correlatividad en estas agresiones homofobas y el crecimiento de VOX porque eran de una etnia que no votaba a VOX... a ver con que salen ahora para echarle la culpa a otros. Porque estos son bien blancos y seguratas...
1 K 11
#16 vertedero_de_rojos
#7 que el equipo G no votan a vox? no que va...
0 K 6
Catapulta #9 Catapulta
#1 Cuando los que dan palizas no son menas desaparece la mitad de usuarios de Meneame en los comentarios. Curioso cuanto menos que solo nos dan miedo los morenos.
4 K 47
#17 vertedero_de_rojos
#9 cuidado que te bloquean la cuenta por hablar
0 K 6
efectogamonal #2 efectogamonal *
En su camiseta erróneamente pone "agentes" pero lo son de su portal, esta gente no forman parte de las ffse, como no tienen ni el puto graduado escolar, porque para ser un gorila no les hace falta, pero sí les dan una porra y una pipa, pues ahí los tienes, emulando lo que ven en las peliculas americanas, la hespañita auténtica, la fetén {0x1f525}
4 K 67
Razorworks #11 Razorworks *
#2 Somos pocos, pero hay algunos "agentes de seguridad" que tenemos más que el graduado escolar (y tampoco somos putos homófobos y fascistas de mierda). En mi caso, un par de FPII y hasta con matrícula de honor en una de ellas. Y conozco hasta un ingeniero que, por circunstancias de la vida, también trabajó un tiempo en este sector.

Así que hombre, sería bastante agradable que no generalices de esa puta manera tan asquerosa.
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Ainhoa_96 #3 Ainhoa_96 *
Parte de lesiones, denuncia y a cruzar los dedos. Aparte de recopilar pruebas y posibles testigos, poco más pueden hacer de momento. Mucho ánimo.
3 K 45
ostiayajoder #5 ostiayajoder
NACIONALIDAD??????
3 K 44
ansiet #6 ansiet
#5 hijoputenses
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#4 LunaTiko
Agentes de seguridad homófobos??? Imposible!! Los maderos frustrados no pueden ser homófobos!!
4 K 37
#12 mariopg
y todas estas cosas las hacen habiendo cámaras, qué harán/habrá hecho antes?
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#15 Yqsyo *
A todo esto... Viendo el vídeo tengo una teoría:
- esta pareja no querían abandonar el recinto después del concierto
- cuando se negaron a hacerlo, la policía ejerció una fuerza absolutamente desproporcionada
- como consecuencia de ello uno de los integrantes de la pareja intenta dar una patada a un perro
- y el resto es historia...
Menos mal que está grabado.
"Brutal paliza"
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#8 Yqsyo *
Esto en un país musulmán no habría pasado.
Ahí lo dejo
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Chinchorro #13 Chinchorro *
#8 Edit.
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noqdy #10 noqdy
Otro día más donde Santiago Segura tiene razón y se evidencia que la comunidad LGBTI en España no ha tenido nunca ningún problema.
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#14 slump74
#10 puede que no tenga toda la razón, pero... www.statista.com/chart/25159/world-map-best-countries-for-lgbt-travele
A mí la noticia me rechina por muchos sitios, no creo que tardemos en saber que más detalles de las causas de lo ocurrido.
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menéame