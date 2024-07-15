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Brutal giro de guion: la guerra está desviando el turismo hacia España

Si hace unos días se apuntaba a una Semana Santa complicada para el sector turístico por la situación en Oriente Medio, la tortilla puede estar dándose la vuelta: turistas de todo el mundo se plantean un país alejado del conflicto, como España, para pasar sus vacaciones

| etiquetas: semana santa , vacaciones , turistas , guerra de irán , oriente próximo
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25 comentarios
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pitercio #2 pitercio
No los queremos. Gracias.
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#11 Quillotro
#2 Nos guste o no, es el 13% del PIB nacional. Mientras no desarrollemos nuestras cualidades científicas y nuestra productividad, de algo hay que vivir.
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cosmonauta #21 cosmonauta *
#18 El dato es que eres un spammer. Llenas la cola de envíos basura para colocar tu basura patrocinada. Por pura estadística, de vez en cuando cuelas una portada. Lo cual tampoco garantiza en absoluto la calidad, más bien lo contrario.

Tu haces tu juego, algunos lo vemos y generalmente callamos. Pero si vas llamando la atención, sólo tu vas a perder.

Dale una vuelta antes de que se entere el jefe.
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plutanasio #5 plutanasio
Le va a dar un parraque al npc xD xD xD
3 K 42
#14 EISev
#9 lo que haces es promoción de murcia.empresas.de y está expresamente prohibido por las normas. Otra cosa es que te busques un "truco" para que no te pueda votar nadie spam o que actúes en connivencia con la moderación de la página.
1 K 32
#17 Quillotro
#14 Como decía, cinco o seis noticias en portada en tres días, más o menos las mismas que tú en diez años. En general, aporto material de calidad, te guste o no. Y si de ti dependiera, insisto, no habría nada que comentar. No te gusta una noticia, pasa a la siguiente. Se llama libertad de expresión y libertad de elección. ¿Por qué pierdes aquí el tiempo en lugar de ir a ver las noticias que te gustan?
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cosmonauta #16 cosmonauta
#9 Habría más contenido interesante y menos basura
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#18 Quillotro *
#16 ¿Seis noticias de portada en tres días, muchas más con cientos de clicks y meneos? ¿Eso es basura? No sé, pero mi porcentaje de noticias en portada es más alto que el tuyo... DATO.
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Cuñado #20 Cuñado
#15 Sí, arrasando con tu hoja parroquial... :troll:

www.meneame.net/search?u=Quillotro&q=Empresas.de
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Gadfly #1 Gadfly
Brutal = sensacionalista
1 K 19
#7 EISev
#1 como 1/5 de lo que envía

(Intercalando 4 noticias de otros medios para evitar el voto spam)
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#9 Quillotro
#7 Seis noticias en portada en tres días. Al menos envío material de calidad ¿Algún problema? Si todos aportaran una noticia al mes como tú, poco habría que hacer aquí...
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Cuñado #12 Cuñado *
#7 Éste hace como el de eldineronoesdetodos que sólo viene aquí a inundar esto con su mierda de xataka del la energía, pero con su portal de empresas murcianas. Un clásico en Menéame.
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#15 Quillotro
#12 Como decía, seis noticias en portada en tres días, lo que indica que lo enviado es de calidad. Si todo el mundo enviara una noticia cada tres meses, como tú, no habría mucho que comentar.
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#8 Quillotro *
#1
RAE:
Brutal
4. adj. Muy grande. Sin.: enorme, formidable, colosal, bárbaro.

5. adj. coloq. Magnífico, maravilloso.

Si hace dos días los hosteleros estaban acoj... y ahora las previsiones apuntan a cerca del lleno, elige la palabra.
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Cuñado #13 Cuñado
#8 ¿Y en spam.empresas.de qué dice?
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#19 Quillotro *
#13 Dice que tu alias lo dice todo sobre ti, jajajaja
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DocendoDiscimus #10 DocendoDiscimus
Supongo que esta es la forma de Trump de vengarse de España...
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Javi_Pina #6 Javi_Pina
No se podía saber
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ruinanamas #3 ruinanamas
Ni con esas revienta el turismo para que bajen los precios de los alquileres...
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CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
al menos en malaga sin ave de algo nos libraremos de los mesetarios, pero con el aeropuerto...deberiamos poner balcones preventivos en las pistas de aterrizaje.
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#22 Garminger2.0
Creo que Australia está muy agradable en esta época del año. Y está pacífico y lejos del conflicto. Por favor, difundidlo...
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#23 Quillotro
#22 Pero no tienen paella
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#24 Garminger2.0
#23 Seguro que hay algún restaurante "español" que les haga un arrocito con chorizo y les diga que es paella valenciana. Si para los guiris seguro que vale.
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menéame