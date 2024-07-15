Brutal giro de guion: la guerra está desviando el turismo hacia España

Si hace unos días se apuntaba a una Semana Santa complicada para el sector turístico por la situación en Oriente Medio, la tortilla puede estar dándose la vuelta: turistas de todo el mundo se plantean un país alejado del conflicto, como España, para pasar sus vacaciones
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Tu haces tu juego, algunos lo vemos y generalmente callamos. Pero si vas llamando la atención, sólo tu vas a perder.
Dale una vuelta antes de que se entere el jefe.
www.meneame.net/search?u=Quillotro&q=Empresas.de
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RAE:
Brutal
4. adj. Muy grande. Sin.: enorme, formidable, colosal, bárbaro.
5. adj. coloq. Magnífico, maravilloso.
Si hace dos días los hosteleros estaban acoj... y ahora las previsiones apuntan a cerca del lleno, elige la palabra.
www.informacion.es/elche/2024/07/15/elche-australia-paellas-tradicion-
as.com/tikitakas/virales/la-paella-que-causa-furor-en-supermercados-de