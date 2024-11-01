Bruselas en shock: 7 países de la UE compran gas ruso en secreto pese a sanciones (YouTube)  

Mientras Bruselas defiende una línea dura contra Moscú, varios Estados miembros mantienen la entrada de gas ruso mediante contratos de LNG. Esta investigación revela cómo la realidad energética del invierno choca con el discurso oficial, poniendo en duda la credibilidad de las sanciones y la cohesión interna de la UE.Siete país europeos, bajo distintas motivaciones, se ven obligados a la compra del gas usando distintas maneras de saltarse las sanciones.
Video de 7'
Que le pregunten al zanahorio a ver de donde sale parte del gas y del petroleo que nos vende.
Una buena baza en la negociación sería retirar bases americanas de Europa
¿Han cambiado Bruselas de país?
También Zazis de MNM: ¡La UE sigue comprando gas natural a Rusia! ¡Todo ese rollo de la Tercera Guerra Mundial es un camelo!
Canal de propaganda ruso que dice la verdad.
Hasta fin del año se seguira importando gas licuado a la eu.
Y ya veremos si la recomendacion/sancion de la eu se sigue a rajatabla.
Nadie quiere pegarse un tiro en el pie y las sanciones y la guerra joden mas a europa que a Rusia (que también). Directamente benefician a USA