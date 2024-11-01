edición general
25 meneos
55 clics
Bruselas en shock: 7 países de la UE compran gas ruso en secreto pese a sanciones (YouTube)

Bruselas en shock: 7 países de la UE compran gas ruso en secreto pese a sanciones (YouTube)  

Mientras Bruselas defiende una línea dura contra Moscú, varios Estados miembros mantienen la entrada de gas ruso mediante contratos de LNG. Esta investigación revela cómo la realidad energética del invierno choca con el discurso oficial, poniendo en duda la credibilidad de las sanciones y la cohesión interna de la UE.Siete país europeos, bajo distintas motivaciones, se ven obligados a la compra del gas usando distintas maneras de saltarse las sanciones.
Video de 7'

| etiquetas: bruselas , 7 paísesue , compras , gas ruso , secreto
19 6 6 K 172 CrisEnergéti
14 comentarios
19 6 6 K 172 CrisEnergéti
Comentarios destacados:      
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Qué escándalo, qué escándalo, he descubierto que aquí se juega!

xD xD xD

Que le pregunten al zanahorio a ver de donde sale parte del gas y del petroleo que nos vende.  media
22 K 266
security_incident #3 security_incident
#1 Es que tienen la mala costumbre de no querer inmolarse económicamente ni empeorar las condiciones de vida de sus habitantes. El problema es que como carecen de cualquier tipo de autonomía o soberanía, pues tienen que ir escondiéndose para estar en misa y repicando.
3 K 57
ur_quan_master #4 ur_quan_master
La solución: quitar las sanciones y comenzar a negociar con rusia el fin de la guerra.
Una buena baza en la negociación sería retirar bases americanas de Europa
8 K 120
cocolisto #2 cocolisto
Los siete de marras y sus justificaciones :  media
5 K 71
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#2

¿Han cambiado Bruselas de país? xD xD
1 K 37
security_incident #8 security_incident
#2 Ya ves, vaya excusas. Que es eso de proteger tu base industrial, evitar conflictos sociales o mitigar el aumento del coste de vida cuando puedes comprar gas licuado americano a 4 veces el precio y de paso comer ojete americano mientras tus ciudadanos son lanzados al paro y al frío?
4 K 64
cocolisto #5 cocolisto *
Los negativos llueven bajo el paraguas de la impunidad. Esperemos que algún día esos negativos sin justificar tengan algún tipo de límite por parte de los administradores.
3 K 64
#14 candonga1
#5 Pozzí.
0 K 20
suppiluliuma #10 suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡La UE quiere destruír a Rusia! ¡Son belicistas que nos llevan derechitos a la Tercera Guerra Mundial!
También Zazis de MNM: ¡La UE sigue comprando gas natural a Rusia! ¡Todo ese rollo de la Tercera Guerra Mundial es un camelo!
1 K 10
Duke00 #12 Duke00 *
Con las sanciones se propuso terminar los contratos de LNG en 2027, así que este meneo es una chorrada. El tema es que el gas ruso se ha ido sustituyendo desde 2021 y cada vez irá a menos: www.bruegel.org/dataset/european-natural-gas-imports
0 K 10
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
Canal de propaganda rusa que no tiñe ni una semana. Enviado y meneado por los perfiles habituales xD
2 K 8
RoterHahn #13 RoterHahn
#6
Canal de propaganda ruso que dice la verdad.
www.meneame.net/story/rusia-sigue-suministrando-grandes-cantidades-gnl

Hasta fin del año se seguira importando gas licuado a la eu.
Y ya veremos si la recomendacion/sancion de la eu se sigue a rajatabla.
0 K 16
karlos_ #11 karlos_
A ver si resulta que las sanciones no son por iniciativa propia sino impuestas.

Nadie quiere pegarse un tiro en el pie y las sanciones y la guerra joden mas a europa que a Rusia (que también). Directamente benefician a USA
0 K 7
#9 lovetan
Un poco relacionado es lo de Venezuela. Rusia estaba hasta ahora usando el petróleo venezolano para mezclaro con el suyo y venderlo con su flota fantasma. El cortar esto impacta mucho en los ingresos de Rusia.
0 K 6

menéame