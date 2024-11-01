Bruselas en shock: 7 países de la UE compran gas ruso en secreto pese a sanciones (YouTube)  

Mientras Bruselas defiende una línea dura contra Moscú, varios Estados miembros mantienen la entrada de gas ruso mediante contratos de LNG. Esta investigación revela cómo la realidad energética del invierno choca con el discurso oficial, poniendo en duda la credibilidad de las sanciones y la cohesión interna de la UE.Siete país europeos, bajo distintas motivaciones, se ven obligados a la compra del gas usando distintas maneras de saltarse las sanciones.

Video de 7'