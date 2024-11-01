edición general
Rusia sigue suministrando grandes cantidades de GNL a la UE. (Ale)

Un análisis de la ONG «Urgewald» muestra que la UE sigue importando grandes cantidades de gas licuado (GNL) de Rusia.

#2 Nahid
La política solo trata de engañar al populacho
elgranpilaf #4 elgranpilaf
#2 Que tampoco tiene que esforzarse mucho para conseguirlo
RoterHahn #1 RoterHahn
La dependencia de Europa del petróleo y el gas rusos es un tema candente desde el inicio de la guerra en Ucrania: recientemente, la UE ha decidido dejar de importar gas de Rusia para finales de 2027. Las importaciones de GNL, es decir, gas natural licuado, deberían terminar incluso a finales de este año.

Sin embargo, los datos comerciales evaluados por la organización ecologista alemana «Urgewald» muestran que el comercio de GNL con Rusia sigue floreciendo. La redactora económica Isabel Pfaff ha analizado el informe con más detalle.

Traducción realizada con el traductor DeepL.com
pitercio #3 pitercio
Pues habrá que darle las gracias entonces :troll:
