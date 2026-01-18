edición general
La Dra. Gladys West, la matemática cuyo trabajo hizo posible el GPS, fallece a los 95 años [ENG]

Nacida en la pobreza en una granja de Virginia durante la era Jim Crow, West creció en un sur segregado donde las oportunidades eran escasas. Gracias a su determinación y su extraordinario talento académico, se graduó primera de su clase en el instituto y obtuvo una beca para la Virginia State College. En 1956, West comenzó a trabajar como matemática en el Centro Naval de Guerra de Superficie en Dahlgren, Virginia. Era solo la segunda mujer afroamericana contratada en la base y una de las cuatro únicas empleadas afroamericanas en ese momento.

manolo #7 manolo
La película "Hidden Figures", del 2016, retrata el papel de estas mujeres, aunque no directamente la historia de Gladys. Es muy recomendable, me gustó bastante.
azathothruna #2 azathothruna
Y esto es las ventajas de la diversidad.
Uno de la raza maestra jamas podria hacerlo
Mierda, ni siquiera los fisicos nazis entendian a Einstein, y eso que tambien eran alemanes :shit: xD :troll:
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Promover afroamericanas senior destacadas en STEM. En Podemos no hubiera tenido el más mínimo recorrido. Prefieren ignorantes locales con un máster en brujería. Sumisas jovencitas a las que seducir con palabrería constructivista cual núbiles modelos disfrazándolo todo de izquierda.
ccguy #3 ccguy
#1 En cambio con el PP, una joven negra en la comunidad de Madrid, siempre alcanzará su máximo potencial.
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin *
#3 En Madrid nadie va a alcanzar su máximo potencial. Me da igual el partido o el sindicato. Todos van a ser una bosta de apariencia y acomodación.
LinternaGorri #5 LinternaGorri
#1 tu comentario huele a obsesión patológica inducida que apesta
mikhailkalinin #6 mikhailkalinin
#5 El tuyo huele a falta de crítica y seguidismo tóxico de manual. Hay izquierda más allá de los manipuladores de la Complutense, amigo. Que por sus efectos parece claro que sirven al capital.
