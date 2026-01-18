La Dra. Gladys West, la matemática cuyo trabajo hizo posible el GPS, fallece a los 95 años [ENG]

Nacida en la pobreza en una granja de Virginia durante la era Jim Crow, West creció en un sur segregado donde las oportunidades eran escasas. Gracias a su determinación y su extraordinario talento académico, se graduó primera de su clase en el instituto y obtuvo una beca para la Virginia State College. En 1956, West comenzó a trabajar como matemática en el Centro Naval de Guerra de Superficie en Dahlgren, Virginia. Era solo la segunda mujer afroamericana contratada en la base y una de las cuatro únicas empleadas afroamericanas en ese momento.