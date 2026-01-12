edición general
Bruselas avisa de que si EEUU toma Groenlandia "sería el final de la OTAN" mientras Rutte evitar criticar a Trump: "Está haciendo lo correcto para la Alianza"

"Coincido con la primera ministra danesa en que sería el fin de la OTAN". El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, ha sido así de tajante al ser preguntado este lunes por las consecuencias que tendría que Estados Unidos se haga por la fuerza con Groenlandia. El hecho de que desde la propia Comisión Europea se haga la misma advertencia es, sin duda, muy relevante. Kubilius, además, ha recordado que si Dinamarca sufre una agresión militar por parte de Estados Unidos, el resto de la UE tendrían que acudir en su defensa.

#2 Pixmac
A Trump no le importa lo más mínimo la OTAN, aunque no le "hace ascos" si otros países aportan dinero y recursos que Estados Unidos pueda usar. Si la OTAN desapareciera no importaría, que total Trump no tiene en cuenta lo que digan otros países y "hará y deshará" a su antojo.
sorrillo #1 sorrillo
La amenaza es razón suficiente para desarticular este brazo armado de EEUU.
Ferran #4 Ferran
#1 Al fintal tendrán razón los que decían que Trump era un agente de la KGB xD
cosmonauta #3 cosmonauta
Obviamente.

Difícilmente podría existir una OTAN donde el capo ataca a un socio
placeres #7 placeres
Es una línea roja como las que hace putin?
Porque Bruselas sabe bien que Europa no es capaz de abandonar unánimemente la NATO, que las bases seguirán hasta que USA quiera y que los militares seguirán mirando al tío SAM, cuando las cosas se pongan duras.
Battlestar #5 Battlestar
"Si Trump toma Groenlandia" quiere decir que simplemente le dejarían cogerla sin más? :-O
O sea, que en lugar de impedir que la tomara, ¿le dejarían tomarla y luego rompen la OTAN?
#9 MPR
#5 Y luego rompen la OTAN.... pero le siguen comprando las armas a EE. UU. y le permiten mantener las bases en nuestro suelo.

Y de sanciones económicas ni pensarlo.

Lo veo, somos (Von der Layen y cía.) capaces de eso y más.
EldelaPepi #6 EldelaPepi
Pues sería un buen regalo de año nuevo. :-)
La OTAN a tomar porsaco.
