Bruselas avisa de que si EEUU toma Groenlandia "sería el final de la OTAN" mientras Rutte evitar criticar a Trump: "Está haciendo lo correcto para la Alianza"

"Coincido con la primera ministra danesa en que sería el fin de la OTAN". El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, ha sido así de tajante al ser preguntado este lunes por las consecuencias que tendría que Estados Unidos se haga por la fuerza con Groenlandia. El hecho de que desde la propia Comisión Europea se haga la misma advertencia es, sin duda, muy relevante. Kubilius, además, ha recordado que si Dinamarca sufre una agresión militar por parte de Estados Unidos, el resto de la UE tendrían que acudir en su defensa.
Difícilmente podría existir una OTAN donde el capo ataca a un socio
Porque Bruselas sabe bien que Europa no es capaz de abandonar unánimemente la NATO, que las bases seguirán hasta que USA quiera y que los militares seguirán mirando al tío SAM, cuando las cosas se pongan duras.
O sea, que en lugar de impedir que la tomara, ¿le dejarían tomarla y luego rompen la OTAN?
Y de sanciones económicas ni pensarlo.
Lo veo, somos (Von der Layen y cía.) capaces de eso y más.
La OTAN a tomar porsaco.