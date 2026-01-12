Bruselas avisa de que si EEUU toma Groenlandia "sería el final de la OTAN" mientras Rutte evitar criticar a Trump: "Está haciendo lo correcto para la Alianza"

"Coincido con la primera ministra danesa en que sería el fin de la OTAN". El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, ha sido así de tajante al ser preguntado este lunes por las consecuencias que tendría que Estados Unidos se haga por la fuerza con Groenlandia. El hecho de que desde la propia Comisión Europea se haga la misma advertencia es, sin duda, muy relevante. Kubilius, además, ha recordado que si Dinamarca sufre una agresión militar por parte de Estados Unidos, el resto de la UE tendrían que acudir en su defensa.