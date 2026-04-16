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Brisbane 2032 mantiene la sede de las pruebas deportivas de remo en un rio donde hay cocodrilos

Brisbane 2032 mantiene la sede de las pruebas deportivas de remo en un rio donde hay cocodrilos

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032 no consideran alternativas al río Fitzroy para las pruebas de remo. Un funcionario lo confirmó este jueves a pesar de la preocupación que suscita el escenario, conocido por sus fuertes mareas y la presencia de cocodrilos. La decisión ya generó opiniones encontradas cuando se propuso como sede olímpica hace un año. Unos 500 remeros firmaron una carta abierta el mes pasado exigiendo que se reconsiderara la propuesta, que superó las pruebas de la autoridades competentes este pasado octubre

| etiquetas: cocodrilos , remo , mareas , motivación , brisbane
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7 comentarios
2 0 0 K 22 actualidad
#4 j3j3j3j3
a ver si de esta forma le echan ganas a remar .... xD xD xD xD xD
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#6 molybdate
#4 Y además no se pueden quejar porque, a unas malas, tiene el remo para enseñarles si se ponen tontos
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Pertinax #2 Pertinax
Los participantes en el Zurich Classic of New Orleans de Golf no son tan melindrosos.  media
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#7 Pitchford
Que si las aguas están sucias.. que si hay cocodrilos.. todo son pegas siempre con el remo..
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#3 Juantxi
Una nueva especialidad olímpica.
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DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Los juegos del hambre ...
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#5 rafeame
Quieren ser una ciudad de records mundiales.
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