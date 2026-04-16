Brisbane 2032 mantiene la sede de las pruebas deportivas de remo en un rio donde hay cocodrilos

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032 no consideran alternativas al río Fitzroy para las pruebas de remo. Un funcionario lo confirmó este jueves a pesar de la preocupación que suscita el escenario, conocido por sus fuertes mareas y la presencia de cocodrilos. La decisión ya generó opiniones encontradas cuando se propuso como sede olímpica hace un año. Unos 500 remeros firmaron una carta abierta el mes pasado exigiendo que se reconsiderara la propuesta, que superó las pruebas de la autoridades competentes este pasado octubre