25
meneos
58
clics
"Brifín, esta gran empresa": Feijóo visita la compañía Fribin y se equivoca de nombre ocho veces
El líder del PP ha reivindicado el papel del sector primario desde las instalaciones de la compañía cárnica de Binéfar (Huesca) en la recta final de la campaña de Aragón
|
etiquetas
:
brifin
,
fribin
,
feijóo
,
aragón
,
pp
21
4
0
K
178
actualidad
20 comentarios
#3
RoberRenfu
Niños, la coca es mala, te mata neuronas. No la toméis
7
K
109
#4
Dramaba
#3
Y si ya encima se ve que de casa traes pocas...
4
K
57
#10
PerritaPiloto
#3
No siquiera es eso. Es como si te ponen delante el guión de un monólogo de humor y lo intentas representar del tirón sin haberlo estudiado. No sabes quiénes son las personas de las que estás hablando, no sabes cómo se pronuncian los nombres ni entiendes los chistes que estás leyendo hasta que te paras a pensarlos.
Le han llevado a una enpresa que no conoce de nada a hablar de algo de lo que no tiene ni idea. Vamos, como sienpre. Habrá usado una retahíla tipica y a correr. Una cosa es hacerlo en un examen que no se tiene preparado. Lees tres datos el fiadía antes y lo sueltas entre un montón de generalidades y a correr, y si sacas un cinco pues ya está y si no tocará hincar codos. El problema es que es su estilo de vida.
0
K
8
#15
Olarcos
#10
No se lo preparó tanto como cuando habló de los trenes y quedó también en ridículo porque es imposible que él supiera de esas cosas. Lo suyo es hacer el tonto día si y dia también.
0
K
10
#1
Suleiman
La diferencia entre Feijoo y un mono, es que el mono es mas listo.
5
K
79
#14
coydanerko
#1
Hasta Feijoo es más inteligente que Trump.
0
K
7
#2
kinnikuman
¡10 puntos para Brifindor!
3
K
36
#6
Connect
La verdad es que el nombre tiene tela.
Docgo esto, efectivamente es un mongolo y verás el ridículo que vamos a hacer por Europa si este atontado gana unas elecciones. El puesto de Presidente a Feijoo le viene grande, y más viendo lo que hay ahora en Europa. Auténticos caníbales. Macron, Meloni, Fisher, Orban... se lo van a comer. Y ya no digamos Trump. Es que ese se va reír directamente de él.
1
K
24
#13
coydanerko
#6
No podría hablar con ninguno de ellos. El muy analfabeto no sabe inglés.
1
K
17
#16
Olarcos
#6
Comparar a Macron o Meloni con este incapaz... es que no hay por donde cogerlo. Se pueden tener las ideas políticas que se quiera, pero es indudable que esas son dos bestias, este simplemente es imbécil y se empeña en demostrarlo cada puto día.
0
K
10
#18
nexus5
*
Lo dijo tras hacer un briefing...
#5
La zona cero del tocino
#16
En la reuniones del consejo, volverán a hacer de España lo que quieran, Alemania y Francia nos cogeran en el crecimiento, y será la herencia.
2
K
39
#19
Marisadoro
El futuro deprimente se apaña.
¡Un disbrin!
0
K
20
#11
Mediorco
Este es el preparao que quiere ser presidente.
1
K
20
#5
Milmariposas
Es un mongolo. Da igual cuando leas esto.
He vivido catorce años en esa comarca y esa empresa es muy importante. Casi religión para los habitantes de Binéfar. Trabaja en turnos de 8 h, las 24 horas al día. Emplea tanto a gente de la zona como a africanos. Es una institución. No puedo decir lo mismo de Litera Meat, el otro gran matadero, con un delincuente al frente, que ya ha pasado por las dependencias policiales en algunas ocasiones.
www.publico.es/internacional/rey-tocino-binefar-nuevamente-arrestado-h
Me habría sorprendido menos ver a Frijolito hacer la ronda por esta otra empresa.
0
K
19
#8
rafeame
De Fakejoo a Failjoo. Qué máquina.
1
K
17
#12
coydanerko
Nunca jamás podrá aprender inglés. No lo está ni intentando, aunque dijese lo contrario. Para alguien como él es imposible.
1
K
17
#7
capitan__nemo
Fribin, brifin, ... suena al profesor Frink hablando de la operación hoybeing maybeing
m.youtube.com/watch?v=iRI8XDa3fB4
0
K
11
#20
MoñecoTeDrapo
¡Anatop!
0
K
10
#9
clavícula
No supera a Rajoy diciendo "Bershka"
0
K
9
#17
Olarcos
#9
Pero dice muy bien Anotop
0
K
10
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
