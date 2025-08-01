edición general
Boicot a la Vuelta

Boicot a la Vuelta  

Viñeta de J.R. Mora sobre el boicot a la Vuelta ciclista a España.

#1 Otrebla8002
Yo matizaría en lugar del boicot a la vuelta. Boicot a los que intentan blanquear el genocidio.
Los deportistas que militan en los equipos no creo que opinen diferente a la mayoría de nosotros, incluyendo a los que multan en el equipo Israel.
security_incident #4 security_incident
#1 A ver. Viene mañana mi jefe y dice que el uniforme de trabajo va a llevar la palabra Israel y la estrella de David y se convierte automáticamente en mi ex jefe. Ni paro ni poro ni pero. A tomar por culo. El que se ponga eso encima es porque le suda la polla
Dasmandr #5 Dasmandr
#4 no, no a todo el mundo le suda la polla. No todo el mundo tiene la suerte de poderse poner tan digno en su trabajo.
Muchos trabajan para empresas que les repugnan, pero no tienen otra salida. Estos, además, tienen mucha mayor visibilidad.

Enhorabuena por poder elegir. Ojalá todo trabajador por cuenta ajena pudiera.
security_incident #6 security_incident
#5 Sí, esa es precisamente la misma excusa que usa un puto mercenario de guerra (no tengo opción).
Semanas de hambre paso yo antes de ponerme esa mierda encima. Esquiroles.
Dasmandr #7 Dasmandr
#6 enhorabuena, insisto. Eres totalmente independiente y sin responsabilidades familiares. Ojalá todo trabajador pudiera elegir así.
#8 Otrebla8002
#5 me parece muy bien que opines así y puedas llevártelo a cabo. A mí me parece exagerado.
Por esa regla deberíamos no consumir ningún producto USA teniendo en cuenta todas las fechorías que han cometido históricamente en gran parte del mundo.
Yo intento hacer boicot a sus productos, pero en la práctica resulta imposible. Allí donde miro hay productos USA, desde ropa, comida, tecnología.....
Dasmandr #9 Dasmandr *
#8 me da la sensación de que la respuesta no era para mí.
En cualquier caso, intento rechazar consumir productos de empresas y paises con los que no me siento cómodo, y no siempre lo consigo.
Gadfly #3 Gadfly
Absolutamente ridículo hacer boicot a la vuelta.
