·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8050
clics
¡Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega! Sobre algunos doctos detractores del sanchismo
8943
clics
Alberto Pugilato advierte. Los camisas pardas ejecutan. La policía...¿Qué hace la policía?
4771
clics
Una surrealista Bandera de España publicada por el Ministerio de Defensa utilizando una IA
6561
clics
El PP empieza a mandar ayuda
4074
clics
Mienten... se les pilla y siguen mintiendo
más votadas
532
El apoyo masivo a Palestina convierte la Vuelta 2025 en la mayor campaña de boicot deportivo a Israel
430
El Confidencial dedica un largo artículo a acusar a RTVE de corrupción sin aportar ni un solo dato que lo demuestre
339
Corte de Apelaciones falla que aranceles de Trump son inconstitucionales
256
Europa debería migrar en masa a SUSE y openSUSE
442
¡Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega! Sobre algunos doctos detractores del sanchismo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
209
clics
Boicot a la Vuelta
Viñeta de J.R. Mora sobre el boicot a la Vuelta ciclista a España.
|
etiquetas
:
boicot
,
vuelta
,
ciclismo
,
israel
,
españa
9
2
0
K
130
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
130
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Otrebla8002
Yo matizaría en lugar del boicot a la vuelta. Boicot a los que intentan blanquear el genocidio.
Los deportistas que militan en los equipos no creo que opinen diferente a la mayoría de nosotros, incluyendo a los que multan en el equipo Israel.
1
K
31
#4
security_incident
#1
A ver. Viene mañana mi jefe y dice que el uniforme de trabajo va a llevar la palabra Israel y la estrella de David y se convierte automáticamente en mi ex jefe. Ni paro ni poro ni pero. A tomar por culo. El que se ponga eso encima es porque le suda la polla
0
K
17
#5
Dasmandr
#4
no, no a todo el mundo le suda la polla. No todo el mundo tiene la suerte de poderse poner tan digno en su trabajo.
Muchos trabajan para empresas que les repugnan, pero no tienen otra salida. Estos, además, tienen mucha mayor visibilidad.
Enhorabuena por poder elegir. Ojalá todo trabajador por cuenta ajena pudiera.
0
K
8
#6
security_incident
#5
Sí, esa es precisamente la misma excusa que usa un puto mercenario de guerra (no tengo opción).
Semanas de hambre paso yo antes de ponerme esa mierda encima. Esquiroles.
0
K
17
#7
Dasmandr
#6
enhorabuena, insisto. Eres totalmente independiente y sin responsabilidades familiares. Ojalá todo trabajador pudiera elegir así.
0
K
8
#8
Otrebla8002
#5
me parece muy bien que opines así y puedas llevártelo a cabo. A mí me parece exagerado.
Por esa regla deberíamos no consumir ningún producto USA teniendo en cuenta todas las fechorías que han cometido históricamente en gran parte del mundo.
Yo intento hacer boicot a sus productos, pero en la práctica resulta imposible. Allí donde miro hay productos USA, desde ropa, comida, tecnología.....
0
K
11
#9
Dasmandr
*
#8
me da la sensación de que la respuesta no era para mí.
En cualquier caso, intento rechazar consumir productos de empresas y paises con los que no me siento cómodo, y no siempre lo consigo.
0
K
8
#2
Khadgar
Relacionada:
www.meneame.net/story/apoyo-masivo-palestina-convierte-vuelta-2025-may
0
K
13
#3
Gadfly
Absolutamente ridículo hacer boicot a la vuelta.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Los deportistas que militan en los equipos no creo que opinen diferente a la mayoría de nosotros, incluyendo a los que multan en el equipo Israel.
Muchos trabajan para empresas que les repugnan, pero no tienen otra salida. Estos, además, tienen mucha mayor visibilidad.
Enhorabuena por poder elegir. Ojalá todo trabajador por cuenta ajena pudiera.
Semanas de hambre paso yo antes de ponerme esa mierda encima. Esquiroles.
Por esa regla deberíamos no consumir ningún producto USA teniendo en cuenta todas las fechorías que han cometido históricamente en gran parte del mundo.
Yo intento hacer boicot a sus productos, pero en la práctica resulta imposible. Allí donde miro hay productos USA, desde ropa, comida, tecnología.....
En cualquier caso, intento rechazar consumir productos de empresas y paises con los que no me siento cómodo, y no siempre lo consigo.