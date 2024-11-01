La bengala que desató la tragedia en el bar musical Le Constellation

Decenas de velas encendidas iluminan el camino adoquinado, y ahora cortado por la policía, que conduce al bar musical Le Constellation de la pequeña localidad suiza de Crans-Montana en el que 47 personas, según el último balance, fallecieron atrapadas en un incendio que provocó quemaduras en un centenar largo de heridos. El idílico rincón en el corazón de los Alpes se convirtió en escenario de una tragedia en que multitud de jóvenes que celebraban la fiesta de Nochevieja se vieron atrapados en el sótano de un local del que no pudieron escapar.