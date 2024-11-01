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Bélgica entregará toda su flota de F-16 a Ucrania en los próximos 3 años

Bélgica entregará toda su flota de F-16 a Ucrania en los próximos 3 años

La Defensa belga ha planificado la cesión a Ucrania de los 53 F-16 restantes de que aún dispone entre 2026 y 2029, según la planificación confirmada por el gabinete del ministro de Defensa, Theo Francken. La entrega será progresiva y quedará condicionada a la llegada de los F-35 que deben sustituir a estos aparatos en la Fuerza Aérea belga.

| etiquetas: bélgica , ucrania , f-16 , cesión
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25 comentarios
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Comentarios destacados:        
#1 tierramar
Para nosostros los europeos los enemigos no son ni Rusia ni ningún otro país, sino los politicos traidores a sus pueblos que nos quieren meter en una guerra, como carne de cañon, para beneficio de los ricos.
12 K 161
#2 Edwin.r *
#1 y entonces que hacemos? Permitimos otra masacre a las puertas de la Union Europea como en los Balcanes?
0 K 9
Kasterot #6 Kasterot *
#2 entonces que hacemos ..nos seguimos haciendo los orejas con lo de gaza, Líbano y siria? O incluso mali?O esas puertas no están tan cerca como Ucrania?
Nota:
La capital de mali esta 300 km más cerca que kiev
4 K 58
#11 Edwin.r
#6 buen intento de desviar el tema del envío. Saludos.
1 K 19
#14 lameth
#11 Pero si es exactamente eso, que desvío ni que ostias.
2 K 42
Veelicus #7 Veelicus
#2 La masacre de los balcanes pregunta en Washington como lo organizaron y porque lo hicieron precisamente en ese momento
4 K 64
Spirito #18 Spirito *
#2 Infórmate, por favor.
1 K 29
Supercinexin #23 Supercinexin
#2 La masacre la perpetró exactamente USA y la OTAN, qué nos estás queriendo vender, hamijo...
0 K 20
#24 dsj
#2 piensa quién destruyó el gaseoducto que alimentaba la economía europea y a quien beneficia está guerra....

Sigue los $$ y tendrás el enemigo y el culpable.

Y no hace falta se muy listo ni tener fuentes de información privilegiada.
0 K 11
UnMeroEspectador #3 UnMeroEspectador
#1 Rusia trata de invadir otro país, una vez se inicia una andadura bélica de ese calibre uno no se frena, sino que le frenan. Lo siguiente es Europa.
3 K 34
#5 j3j3j3j3 *
#3 " .... Lo siguiente es Europa" .... eso no te lo crees ni tu , dime una sola frase de Putin o de alguien de su entorno que te ha hecho pensar esto , en los ultimos 20 años

PD. me suena que esta frase lo uso Mertz cuando dijo que iba a recortar el estado de bienestar en Alemania porque temia una invasion rusa ...
5 K 61
#8 tierramar *
#3 Rusia no ha intentado nada, es EEUU el que nos ha invadido con sus bases militares y ahora pretende que Europa además de financiar su guerra pongamos los muertos www.youtube.com/watch?v=mCtSNR8dmbw EEUU. prepara a Europa para una guerra con Rusia
2 K 33
Veelicus #9 Veelicus *
#3 Lo siguiente es Europa?, pues tendras que convencerle a Putin de que pueden invadir toda europa, porque son los primeros que reconocen que en una guerra convencional contra la OTAN perderian... precisamente por eso han atacado Ucrania, para que la OTAN no ponga bases cerca de donde esta el 80% de la poblacion y capacidad industrial de Rusia.
3 K 46
Spirito #19 Spirito
#9 Antes tenías un poco de dignidad. :foreveralone:
0 K 9
#13 HangTheRich
#3 fuente o bulo
1 K 25
tul #15 tul
#3 donde te cuentan esas memeces?
1 K 26
#17 Cincocuatrotres
#3 tu tendrias un nido de víboras en el limite de tu jardin?
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Songji #20 Songji *
#3 Eso no es cierto. Un país de 100M de personas y con montones de territorio y recursos naturales, no tiene interés ni la capacidad de invadir un continente entero de 500M de personas, donde no hay nada que robar, solo muchas bocas que alimentar. Los que tienen petróleo, gas y tierras que proteger son ellos, de la amenaza usana y de sus lacayos de la UE.
Se han metido en Ucrania porque iban a por ellos, apoyados por su primo de Zumosol, y que les estaban puteando hasta que consiguieron…   » ver todo el comentario
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HeilHynkel #21 HeilHynkel
#3

Lo siguiente es Europa.

En efecto, ese es el objetivo de EEUU, con la ayuda de traidores vendidos a los intereses del yanki.

Y mira que os lo dice vuestro jefe que solo quiere el petróleo para seguir exprimiendo el dólar, pero os empeñáis en engañarnos.
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#25 dsj
#3 Ucrania ha sido rusia desde antes de la fundación de Rusia, nos hemos metido en una guerra civil, por intereses de terceros, en donde somos los principales perjudicados.
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Spirito #16 Spirito *
#1 Así es.

Hay una élite corrupta a sus pueblos que nos la está colando por goleada y les está saliendo bastante bien.

Paraísos fiscales, empresas fantasma, testaferros, triquiñuelas de ricachones e ingeniería de canallas al estilo mafias.

La diplomacia de EU, de ser soberana a la UE, ya debería llevar años dialogando con Rusia para que seamos toda Europa unida un bloque. Con Rusia a nuestro lado, como parte de Europa que es, por supuesto.

Hay traidores, como casi siempre, a sueldo.

Hay traidores al Pueblo que no se consideran, porque se sienten por encima del Pueblo pero estafan haciéndose pasar por Pueblo. Un clásico ya, pero nos la siguen colando hasta el fondo.
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#22 tierramar
Es muy mala niticia, porque esos aviones van a matar a personas como nosotros, personas que no quieren esa guerra, sólo para que algunos, que están a salvo, se enriquezcan
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Spirito #10 Spirito
Flaco favor hacen los dirigentes de Bélgica (posiblemente corruptos) a sus ciudadanos y a UE.

Que se lo hagan mirar, sinceramente.
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taSanás #4 taSanás
lo he dicho ya. la guerra de ucrania cambiará el mundo. han encotnrado la manera de que los paises con dinero se deshagan de sus armas y puedan justificar comprar más sin tener que pasar por el peaje de que lleguen ataudes a casa.
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ElBeaver #12 ElBeaver
Es demasiado tarde, debería ser ahora mismo; Ucrania necesita más aviones para poder enfrentar eficazmente a los nazis moscovitas.
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menéame