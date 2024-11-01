Bélgica entregará toda su flota de F-16 a Ucrania en los próximos 3 años

La Defensa belga ha planificado la cesión a Ucrania de los 53 F-16 restantes de que aún dispone entre 2026 y 2029, según la planificación confirmada por el gabinete del ministro de Defensa, Theo Francken. La entrega será progresiva y quedará condicionada a la llegada de los F-35 que deben sustituir a estos aparatos en la Fuerza Aérea belga.