Bélgica entregará toda su flota de F-16 a Ucrania en los próximos 3 años

La Defensa belga ha planificado la cesión a Ucrania de los 53 F-16 restantes de que aún dispone entre 2026 y 2029, según la planificación confirmada por el gabinete del ministro de Defensa, Theo Francken. La entrega será progresiva y quedará condicionada a la llegada de los F-35 que deben sustituir a estos aparatos en la Fuerza Aérea belga.
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Nota:
La capital de mali esta 300 km más cerca que kiev
Sigue los $$ y tendrás el enemigo y el culpable.
Y no hace falta se muy listo ni tener fuentes de información privilegiada.
PD. me suena que esta frase lo uso Mertz cuando dijo que iba a recortar el estado de bienestar en Alemania porque temia una invasion rusa ...
Se han metido en Ucrania porque iban a por ellos, apoyados por su primo de Zumosol, y que les estaban puteando hasta que consiguieron… » ver todo el comentario
Lo siguiente es Europa.
En efecto, ese es el objetivo de EEUU, con la ayuda de traidores vendidos a los intereses del yanki.
Y mira que os lo dice vuestro jefe que solo quiere el petróleo para seguir exprimiendo el dólar, pero os empeñáis en engañarnos.
Hay una élite corrupta a sus pueblos que nos la está colando por goleada y les está saliendo bastante bien.
Paraísos fiscales, empresas fantasma, testaferros, triquiñuelas de ricachones e ingeniería de canallas al estilo mafias.
La diplomacia de EU, de ser soberana a la UE, ya debería llevar años dialogando con Rusia para que seamos toda Europa unida un bloque. Con Rusia a nuestro lado, como parte de Europa que es, por supuesto.
Hay traidores, como casi siempre, a sueldo.
Hay traidores al Pueblo que no se consideran, porque se sienten por encima del Pueblo pero estafan haciéndose pasar por Pueblo. Un clásico ya, pero nos la siguen colando hasta el fondo.
Que se lo hagan mirar, sinceramente.