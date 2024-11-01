edición general
4 meneos
5 clics
Begoña Gómez recurre la decisión del juez Peinado de llevarla ante un jurado popular: “Es falaz y falta a la realidad”

Begoña Gómez recurre la decisión del juez Peinado de llevarla ante un jurado popular: “Es falaz y falta a la realidad”

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un recurso en el que pide anular la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que la causa contra ella siga por los cauces del tribunal del jurado. Entiende que la resolución del magistrado “falta plenamente a la realidad”, está plagada de conjeturas y es “falaz”, y le acusa de investigarla “con una voluntad inquebrantable” a pesar de que no existen indicios, y sólo “por ser cónyuge del presidente del Gobierno”.

| etiquetas: begoña gómez , recurre , decisión , juez , peinado
3 1 0 K 46 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 46 actualidad
Blackat #1 Blackat
Le ha faltado poner que prevarica y está usando su puesto de juez a modo de inquisidor del PP ...pero eso ya lo sabemos y el delincuente con toga va a quedar impune .
1 K 22
josde #2 josde
Cosas del juez que se jubila pronto sin saber a donde va dilatando todo, sin poder acusar de algo solido a Begoña Gómez.
0 K 20

menéame