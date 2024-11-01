Barrio Sésamo - Programa infantil en RTVE Play  

[De la descripción del programa: Fecha de emisión: 1979-1985. Se incluían elementos de humor menos infantiles para atraer la atención de los adultos. En la primera temporada los personajes principales fueron la gallina Caponata (Emma Cohen) y el caracol Pérez Gil (Jesús Alacaide). En la segunda Espinete (Chelo Vivares) y Don Pimpón (Alfonso Vallejo)].