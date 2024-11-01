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Barrio Sésamo - Programa infantil en RTVE Play

Barrio Sésamo - Programa infantil en RTVE Play  

[De la descripción del programa: Fecha de emisión: 1979-1985. Se incluían elementos de humor menos infantiles para atraer la atención de los adultos. En la primera temporada los personajes principales fueron la gallina Caponata (Emma Cohen) y el caracol Pérez Gil (Jesús Alacaide). En la segunda Espinete (Chelo Vivares) y Don Pimpón (Alfonso Vallejo)].

| etiquetas: barrio sésamo , programa , rtve play , streaming
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4 comentarios
13 2 0 K 223 cultura
XtrMnIO #1 XtrMnIO *
Joer qué buena noticia!!

Además también tienen los episodios de La Bola de Cristal, Muchachada Nui y la gran serie de El Pícaro.
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Delapluma #2 Delapluma
#1 ¡Osti, ¿la de Fernán-Gómez?! ¡Hacía tiempo ya que la buscaba! ¡Gracias por el aviso!
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MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Es solo una selección. Unos 40 capitulos de los más de 270 que lista la wikipedia de la segunda etapa. Y de la primera también se ve que faltan.
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#4 mr._cortimer
El disfraz de Espinete era para barrio sésamo de Israel, no lo quisieron, y nos los encasquetaron a nosotros
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